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Philips AventScovolino per biberon e tettarella

SCF145/06

4.5
| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Pulisci e prenditi cura facilmente dei prodotti del tuo bambino
Lo scovolino Philips Avent ha una testina ricurva e un'impugnatura con punta sagomata appositamente progettate per pulire efficacemente tutti i tipi di biberon, tettarelle e accessori per l’alimentazione del bimbo. Le setole durevoli e folte puliscono in modo sicuro senza provocare abrasioni.
Vedi tutti i vantaggi
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Scovolino Philips Avent

Pulisci e prenditi cura facilmente dei prodotti del tuo bambino

  • Accessori per biberon

Spazzola per biberon con testina curva per una facile pulizia

Spazzola per biberon con testina curva per una facile pulizia

Scovolino ricurvo, con impugnatura ergonomica dotata di punta, ideato per raggiungere e pulire con cura i punti più difficili dei biberon a collo ampio, le tettarelle e tutti gli accessori per l’alimentazione del bimbo.

Impugnatura e punta dal design esclusivo

Scovolino ricurvo, con impugnatura ergonomica dotata di punta, ideato per raggiungere i punti più difficili dei biberon a collo ampio. La punta anatomica ti consente di pulire l'interno delle tettarelle.

Setole durevoli e folte per una pulizia accurata

Setole durevoli e folte per una pulizia accurata di tutti i biberon, le tettarelle e gli altri accessori per l'alimentazione

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

08/06/2026

Italia

Italia

Ottimo

Ottimo per la pulizia dei biberon e delle tettarelle

Pro

Mi trovo veramente benissimo con i vostri prodotti

Contro

Nessun contro forse le fantasia dei biberon da 330 gr dovrebbero variare un po’

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF145/06 Scovolino per biberon e tettarella

Date of Use 2026-01-17

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF145/06 Scovolino per biberon e tettarella

Date of Use 2026-01-17

23/03/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Buono

Utile per pulire a fondo biberon. Anche se sterilizzando in acqua bollente non lo uso spesso.

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Questa revisione è stata effettuata per SCF145/06 Scovolino per biberon e tettarella

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 