Pulisci e prenditi cura facilmente dei prodotti del tuo bambino

Lo scovolino Philips Avent ha una testina ricurva e un'impugnatura con punta sagomata appositamente progettate per pulire efficacemente tutti i tipi di biberon, tettarelle e accessori per l’alimentazione del bimbo. Le setole durevoli e folte puliscono in modo sicuro senza provocare abrasioni. Scopri tutti i vantaggi