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Accessori per biberon
Scovolino ricurvo, con impugnatura ergonomica dotata di punta, ideato per raggiungere e pulire con cura i punti più difficili dei biberon a collo ampio, le tettarelle e tutti gli accessori per l’alimentazione del bimbo.
Scovolino ricurvo, con impugnatura ergonomica dotata di punta, ideato per raggiungere i punti più difficili dei biberon a collo ampio. La punta anatomica ti consente di pulire l'interno delle tettarelle.
Setole durevoli e folte per una pulizia accurata di tutti i biberon, le tettarelle e gli altri accessori per l'alimentazione
4.5
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Didi1526
08/06/2026
Italia
Ottimo
Ottimo per la pulizia dei biberon e delle tettarelle
Pro
Mi trovo veramente benissimo con i vostri prodotti
Contro
Nessun contro forse le fantasia dei biberon da 330 gr dovrebbero variare un po’
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF145/06 Scovolino per biberon e tettarella
Date of Use 2026-01-17
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF145/06 Scovolino per biberon e tettarella
Date of Use 2026-01-17
Asterio
23/03/2021
Italia
Compratore verificato
Buono
Utile per pulire a fondo biberon. Anche se sterilizzando in acqua bollente non lo uso spesso.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF145/06 Scovolino per biberon e tettarella
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF145/06 Scovolino per biberon e tettarella
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.