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Fuori produzione
SCF666/17
1 biberon
330 ml
Tettarella a flusso regolabile
3m+
Sonno e alimentazione sono essenziali per la salute e il benessere del tuo bimbo. È stato eseguito uno studio clinico randomizzato per scoprire gli effetti del design del biberon sul comportamento dei bambini. È stato rilevato che il biberon Philips Avent Classic riduce notevolmente la durata dell'irritabilità di circa 28 minuti al giorno rispetto ad altri biberon (46 min rispetto a 74 min, p=0,05), specialmente durante la notte.**
Durante l'allattamento, l'esclusivo lembo della Tettarella Avent si flette per consentire all'aria di passare all'interno del biberon anziché nel pancino del bimbo. Come durante l'allattamento al seno, è il bimbo che controlla il flusso del latte.
Sono disponibili cinque tettarelle per tipologie di flusso diverse.
1.7
su 5
3
Recensioni
taipe
04/08/2012
Italia
ottimo prima ma poi.......
ottimo col primo figlio. Col secondo figlio il primo bibe si sono scoloriti in poco tempo le scale graduate, il secondo bibe non ha mai tenuto la ghiera ora siamo al terzo ma solo perchè usiamo lo scalda biberon avent!!!!!!!!
Questa revisione è stata effettuata per SCF666/17 Biberon Classic PES
Questa revisione è stata effettuata per SCF666/17 Biberon Classic PES
amadin
16/09/2015
Italia
sconsiglio vivamente
Ho preso ieri questo biberon, e devo dire che mio bimbo si è trovato malissimo. Ho pensato che probabilmente si doveva abituarsi al flusso e alla tettarella diverso. Provato diverse volte, ma finiva con le crisi di pianto disperate, si innervosiva tantissimo e rifiutava bere anche con altro biberon. Questo famoso flusso regolabile non va per niente bene, bambino non riesce ciucciare bene, il latte che scola dapertutto. Lo sconsiglio, mi spiace.
Questa revisione è stata effettuata per SCF666/17 Biberon Classic PES
Questa revisione è stata effettuata per SCF666/17 Biberon Classic PES
daki8278
27/03/2013
Italia
il flusso non è regolabile
Ho acquistato il prodotto perchè a differenza di altri biberon consente (o meglio consentirebbe) di regolare il flusso. Anche dopo aver contattato l'assistenza (per altro immediata e cortese# non è possibile regolare il flusso ossia il latte #o altri liquidi) scendono sempre alla stessa velocità.
Questa revisione è stata effettuata per SCF666/17 Biberon Classic PES
Questa revisione è stata effettuata per SCF666/17 Biberon Classic PES
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Uno studio clinico effettuato su neonati di 2 settimane ha dimostrato che i bimbi allattati con il biberon Philips Avent sono meno irritabili dei bimbi allattati con biberon di altre marche (studio condotto dall'Institute of Child Health, Londra, 2008).
Uno studio clinico ha dimostrato che a 2 settimane di età i bimbi alimentati tramite biberon Avent mostrano meno coliche, specialmente di notte, rispetto a quelli alimentati con altri biberon.