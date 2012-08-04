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  • Alimentazione ottimale per un riposo ottimale
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Fuori produzione

Philips AventBiberon Classic PES

SCF666/17

1.7
| (3) Recensioni
Alimentazione ottimale per un riposo ottimale
Il comportamento irritabile rappresenta la causa primaria delle crisi di pianto dei neonati. Il biberon Classic avanzato Philips Avent riduce in maniera significativa le coliche*** e l'irritabilità, che viene ridotta specialmente di notte.**
Vedi tutti i vantaggi
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Per il riposo ottimale del tuo bimbo, specialmente di notte**

Alimentazione ottimale per un riposo ottimale

  • 1 biberon

  • 330 ml

  • Tettarella a flusso regolabile

  • 3m+

Clinicamente testato per ridurre notevolmente l'irritabilità

Clinicamente testato per ridurre notevolmente l'irritabilità

Sonno e alimentazione sono essenziali per la salute e il benessere del tuo bimbo. È stato eseguito uno studio clinico randomizzato per scoprire gli effetti del design del biberon sul comportamento dei bambini. È stato rilevato che il biberon Philips Avent Classic riduce notevolmente la durata dell'irritabilità di circa 28 minuti al giorno rispetto ad altri biberon (46 min rispetto a 74 min, p=0,05), specialmente durante la notte.**

Lascia passare l'aria nel biberon e non nel pancino del bimbo

Lascia passare l'aria nel biberon e non nel pancino del bimbo

Durante l'allattamento, l'esclusivo lembo della Tettarella Avent si flette per consentire all'aria di passare all'interno del biberon anziché nel pancino del bimbo. Come durante l'allattamento al seno, è il bimbo che controlla il flusso del latte.

Sono disponibili cinque tettarelle per tipologie di flusso diverse

Sono disponibili cinque tettarelle per tipologie di flusso diverse

Sono disponibili cinque tettarelle per tipologie di flusso diverse.

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Recensioni

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1.7

su 5

3

Recensioni

5
4
2

04/08/2012

Italia

Italia

ottimo prima ma poi.......

ottimo col primo figlio. Col secondo figlio il primo bibe si sono scoloriti in poco tempo le scale graduate, il secondo bibe non ha mai tenuto la ghiera ora siamo al terzo ma solo perchè usiamo lo scalda biberon avent!!!!!!!!

Questa revisione è stata effettuata per SCF666/17 Biberon Classic PES

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16/09/2015

Italia

Italia

sconsiglio vivamente

Ho preso ieri questo biberon, e devo dire che mio bimbo si è trovato malissimo. Ho pensato che probabilmente si doveva abituarsi al flusso e alla tettarella diverso. Provato diverse volte, ma finiva con le crisi di pianto disperate, si innervosiva tantissimo e rifiutava bere anche con altro biberon. Questo famoso flusso regolabile non va per niente bene, bambino non riesce ciucciare bene, il latte che scola dapertutto. Lo sconsiglio, mi spiace.

Questa revisione è stata effettuata per SCF666/17 Biberon Classic PES

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27/03/2013

Italia

Italia

il flusso non è regolabile

Ho acquistato il prodotto perchè a differenza di altri biberon consente (o meglio consentirebbe) di regolare il flusso. Anche dopo aver contattato l'assistenza (per altro immediata e cortese# non è possibile regolare il flusso ossia il latte #o altri liquidi) scendono sempre alla stessa velocità.

Questa revisione è stata effettuata per SCF666/17 Biberon Classic PES

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Uno studio clinico effettuato su neonati di 2 settimane ha dimostrato che i bimbi allattati con il biberon Philips Avent sono meno irritabili dei bimbi allattati con biberon di altre marche (studio condotto dall'Institute of Child Health, Londra, 2008).

  2. Uno studio clinico ha dimostrato che a 2 settimane di età i bimbi alimentati tramite biberon Avent mostrano meno coliche, specialmente di notte, rispetto a quelli alimentati con altri biberon.