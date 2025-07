Impermeabile al 100%

Su pelle asciutta o bagnata? OneBlade Intimate è completamente impermeabile e dotato di certificazione IPX7 (fino a 1m di profondità per 30 minuti). Quindi, puoi raderti sia in doccia che nella vasca in tutta tranquillità. È ideale anche per la rasatura a secco, senza schiuma da barba. E per pulirlo basta sciacquarlo sotto l'acqua corrente.