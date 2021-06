Quando abbiamo introdotto per la prima volta le lampadine LED per l'upgrade, abbiamo deciso per un lancio limitato. Dopo un'esperienza di due anni nella vendita di lampadine LED per l'upgrade in alcuni Paesi dell'UE, riteniamo che sia venuto il momento di aprire le vendite anche ad altri Paesi. Sebbene le normative non siano cambiate, crediamo di aver fornito ai nostri clienti informazioni sufficienti per vendere con sicurezza le lampadine LED retrofit.