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Garanzia di 2 anni
18952X2
Soluzione 3 in 1
Scopri la soluzione 3 in 1* per gli avvisi sul cruscotto e i problemi di luce delle lampadine LED Philips scegliendo gli adattatori Philips CANbus. Questi adattatori garantiscono prestazioni affidabili e durature delle lampadine LED in condizioni di guida reali.
Per [≈H7]-LED retrofit
Evitare errori di luce e segnalazione
Facile installazione
Design impermeabile
A volte, quando si installano lampadine LED retrofit, il consumo energetico inferiore del LED viene interpretato dal sistema di sicurezza della vettura come un guasto delle lampadine e, pertanto, viene visualizzato un segnale di errore sul cruscotto anche se le lampadine LED funzionano perfettamente. Per evitare questo inconveniente, si consiglia di utilizzare un adattatore Philips CANbus. L'adattatore Philips CANbus per lampadine LED Philips HL [H7] si collega al sistema di sicurezza integrato dell'auto per eliminare i falsi messaggi di errore sul cruscotto e utilizzare le lampadine LED Philips in tutta tranquillità.
Il consumo energetico ridotto delle lampadine LED a volte può creare problemi di variazione della corrente con conseguente riduzione delle prestazioni delle lampadine LED. Dotato di una funzione 3 in 1 intelligente, l'adattatore Philips CANbus offre una funzione aggiuntiva del condensatore, evitando problemi di sfarfallio e di regolazione dell'intensità della luce. Scopri il meglio delle lampadine LED retrofit Philips con gli adattatori Philips CANbus di ultima generazione.
Ogni modello di veicolo è diverso; nella maggior parte dei casi non è necessario un adattatore Philips CANbus quando si passa alle lampadine LED retrofit! Per sapere se è necessario un adattatore Philips CANbus per il proprio modello di veicolo, visita il sito Web Philips e controllare il nostro elenco di compatibilità più recente.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
1.0
su 5
2
Recensioni
leonardo85
28/11/2025
Italia
Compratore verificato
assistenza lenta
per il momento non positiva, sto ancora aspettando una risposta dal service perché i fari sono inutilizzabili causa abbassamenti di tensione durante la guida. negativa non tanto per il prodotto che puà capitare, ma per assistenza lenta e impossibile da contattare se non per mail
Pro
quando funzionano visuale ottima
Contro
assistenza lenta
Questa revisione è stata effettuata per Accessories for LED upgrade 18952X2 Adattatori CANbus
Data di utilizzo 2024-10-28
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Data di utilizzo 2024-10-28
Robi56
17/04/2025
Italia
Compratore verificato
Scelta errata
Non funziona con la mia auto, e attendo da settimane risposte dal servire.
Questa revisione è stata effettuata per Accessories for LED upgrade 18952X2 Adattatori CANbus
Data di utilizzo 2025-03-17
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Data di utilizzo 2025-03-17
Evita falsi avvisi sul cruscotto, evitare problemi di sfarfallio e di regolazione dell'intensità della luce
Le nostre lampadine e i nostri accessori vengono costantemente testati con più modelli di veicoli e aggiorniamo regolarmente il nostro elenco di compatibilità. Se il modello del veicolo non è presente nell'elenco, non è ancora stato testato. Contattare l'assistenza clienti.
Per i dettagli, visita il sito Philips.com/AutomotiveSupport
3 anni di garanzia (2 anni standard + 1 anno di estensione). Visita il sito Web philips.com/auto-warranty per registrarti a una garanzia estesa.