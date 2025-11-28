ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 45 giorni

Tutte le serie

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia della confezione
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia della confezione

Accessories for LED upgradeAdattatori CANbus

18952X2

1

| (2) Recensioni

Soluzione 3 in 1

Scopri la soluzione 3 in 1* per gli avvisi sul cruscotto e i problemi di luce delle lampadine LED Philips scegliendo gli adattatori Philips CANbus. Questi adattatori garantiscono prestazioni affidabili e durature delle lampadine LED in condizioni di guida reali.

Vedi tutti i vantaggi

Sistema innovativo per l'automotive

Soluzione 3 in 1

  • Per [≈H7]-LED retrofit

  • Evitare errori di luce e segnalazione

  • Facile installazione

  • Design impermeabile

Evita segnali fuorvianti sul cruscotto

A volte, quando si installano lampadine LED retrofit, il consumo energetico inferiore del LED viene interpretato dal sistema di sicurezza della vettura come un guasto delle lampadine e, pertanto, viene visualizzato un segnale di errore sul cruscotto anche se le lampadine LED funzionano perfettamente. Per evitare questo inconveniente, si consiglia di utilizzare un adattatore Philips CANbus. L'adattatore Philips CANbus per lampadine LED Philips HL [H7] si collega al sistema di sicurezza integrato dell'auto per eliminare i falsi messaggi di errore sul cruscotto e utilizzare le lampadine LED Philips in tutta tranquillità.

Evita problemi di sfarfallio e di regolazione dell'intensità

Il consumo energetico ridotto delle lampadine LED a volte può creare problemi di variazione della corrente con conseguente riduzione delle prestazioni delle lampadine LED. Dotato di una funzione 3 in 1 intelligente, l'adattatore Philips CANbus offre una funzione aggiuntiva del condensatore, evitando problemi di sfarfallio e di regolazione dell'intensità della luce. Scopri il meglio delle lampadine LED retrofit Philips con gli adattatori Philips CANbus di ultima generazione.

Scegli la tranquillità che desideri

Ogni modello di veicolo è diverso; nella maggior parte dei casi non è necessario un adattatore Philips CANbus quando si passa alle lampadine LED retrofit! Per sapere se è necessario un adattatore Philips CANbus per il proprio modello di veicolo, visita il sito Web Philips e controllare il nostro elenco di compatibilità più recente.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

1.0

su 5

2

Recensioni

5
4
3
2

28/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

assistenza lenta

per il momento non positiva, sto ancora aspettando una risposta dal service perché i fari sono inutilizzabili causa abbassamenti di tensione durante la guida. negativa non tanto per il prodotto che puà capitare, ma per assistenza lenta e impossibile da contattare se non per mail

Pro

quando funzionano visuale ottima

Contro

assistenza lenta

Questa revisione è stata effettuata per Accessories for LED upgrade 18952X2 Adattatori CANbus

Data di utilizzo 2024-10-28

Questa revisione è stata effettuata per Accessories for LED upgrade 18952X2 Adattatori CANbus

Data di utilizzo 2024-10-28

17/04/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Scelta errata

Non funziona con la mia auto, e attendo da settimane risposte dal servire.

Questa revisione è stata effettuata per Accessories for LED upgrade 18952X2 Adattatori CANbus

Data di utilizzo 2025-03-17

Questa revisione è stata effettuata per Accessories for LED upgrade 18952X2 Adattatori CANbus

Data di utilizzo 2025-03-17

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Evita falsi avvisi sul cruscotto, evitare problemi di sfarfallio e di regolazione dell'intensità della luce

  2. Le nostre lampadine e i nostri accessori vengono costantemente testati con più modelli di veicoli e aggiorniamo regolarmente il nostro elenco di compatibilità. Se il modello del veicolo non è presente nell'elenco, non è ancora stato testato. Contattare l'assistenza clienti.

  3. Per i dettagli, visita il sito Philips.com/AutomotiveSupport

  4. 3 anni di garanzia (2 anni standard + 1 anno di estensione). Visita il sito Web philips.com/auto-warranty per registrarti a una garanzia estesa.