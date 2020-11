Cuocere a vapore è il modo migliore per svezzare al meglio il tuo bambino. I nostri omogeneizzatori, cuocipappa e frullatori per bambini ti consentono di preparare pasti gustosi e nutrienti in pochi e semplici passi: cuoci a vapore, frulla e servi. Non sai che cosa cucinare? Ti forniamo anche alcune ricette per le prime pappe, per aiutarti ad abituare tuo figlio ad uno stile di vita sano che lo accompagni per tutta la vita. Sei pronta a fare del tuo bambino un buongustaio?

1 Basato su un’indagine GemSeek sulla soddisfazione condotta nel Dicembre 2015 su un campione di più di 9000 donne utilizzatrici di brand e prodotti per la puericultura in Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Russia, Cina e Stati Uniti.