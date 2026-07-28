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Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Il migliore spazzolino Philips
Pulizia da esperti, progressi da esperti.
Cura avanzata per denti e gengive sensibili, rimuove delicatamente 10 volte più placca
Protezione avanzata per denti e gengive, con rimozione della placca fino a 10 volte superiore
Addio spazzolino manuale. Benvenuta tecnologia sonica.
Spazzolino elettrico Philips Sonicare for Kids Smart
La nostra tecnologia più avanzata offre 62.000 movimenti delle setole al minuto, per una pulizia delicata ma efficace, anche nelle zone più difficili da raggiungere.
Favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.
Le testine Sonicare sono progettate in modo esclusivo per offrire la cura di cui hai bisogno, mantenendo la massima delicatezza su denti e gengive.
La nostra esclusiva tecnologia Sonicare offre un'esperienza delicata ma efficace su denti e gengive.
Scopri la cura dei denti con la tecnica di pulizia semplice di Philips Sonicare e una sensazione di pulizia delicata.
Grazie al suo design innovativo e intuitivo e all'estetica curata, Philips Sonicare diventa il protagonista in bagno o in viaggio.
Scorri facilmente sul display interattivo per selezionare la modalità, l'intensità e il tipo di feedback istantaneo per un'esperienza di pulizia personalizzata in base alle tue esigenze.
Niente più dubbi. Lo spazzolino ti guida in tempo reale: la luce gialla indica che una zona deve essere ancora pulita e quella blu che la pulizia è completa. Una volta terminato, il display sull'impugnatura mostra un feedback immediato indicando eventuali aree da ripassare.
Lo spazzolino ti guida in tempo reale, illuminandosi di verde quando la pressione è ottimale per aiutarti a proteggere denti e gengive. Dopo l'uso, il feedback sul display dell'impugnatura ti indica dove correggere la pressione.
Collega lo spazzolino all'app Sonicare per monitorare i tuoi progressi, visualizzare feedback in tempo reale e ricevere consigli per migliorare la tua tecnica di pulizia.
Realizzata pensando alla sostenibilità: il 70% della plastica utilizzata nelle nostre testine è di origine biologica e l'intera gamma è progettata per un consumo energetico ridotto.
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Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.
in 6 settimane nelle zone difficili da raggiungere, rispetto a uno spazzolino manuale