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NUOVO Next-Generation DiamondClean

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Scopri l'eccezionale sensazione di pulizia con Philips Sonicare

Prenditi cura di te

Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Lo spazzolino sonico più raccomandato dai professionisti dentali di tutto il mondo1

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NUOVO Next-Generation DiamondClean
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Precisione senza compromessi. Il nostro spazzolino migliore, più intelligente e personalizzato è ora disponibile
Philips Sonicare 7000 series

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Pulizia da esperti, progressi da esperti.

Philips Sonicare Serie 6000

Philips Sonicare Serie 6000

Cura avanzata per denti e gengive sensibili, rimuove delicatamente 10 volte più placca

Philips Sonicare 5000 series

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Protezione avanzata per denti e gengive, con rimozione della placca fino a 10 volte superiore

Philips Sonicare Serie 4100

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Addio spazzolino manuale. Benvenuta tecnologia sonica.

Spazzolino elettrico Philips Sonicare for Kids Smar...

Spazzolino elettrico Philips Sonicare for Kids Smart

Spazzolino elettrico Philips Sonicare for Kids Smart

Più efficace sulla placca1, delicato sulle gengive

Tecnologia Sonicare di nuova generazione

La nostra tecnologia più avanzata offre 62.000 movimenti delle setole al minuto, per una pulizia delicata ma efficace, anche nelle zone più difficili da raggiungere.

Azione fluidodinamica Sonicare

Favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.

Rimuovi la placca delicatamente

Le testine Sonicare sono progettate in modo esclusivo per offrire la cura di cui hai bisogno, mantenendo la massima delicatezza su denti e gengive.

Perché scegliere Philips Sonicare?

  • Prestazioni eccezionali

    La nostra esclusiva tecnologia Sonicare offre un'esperienza delicata ma efficace su denti e gengive.

  • Un'esperienza piacevole

    Scopri la cura dei denti con la tecnica di pulizia semplice di Philips Sonicare e una sensazione di pulizia delicata.

  • Design accattivante

    Grazie al suo design innovativo e intuitivo e all'estetica curata, Philips Sonicare diventa il protagonista in bagno o in viaggio.

Cura personalizzata

Personalizza la tua esperienza di pulizia

Scorri facilmente sul display interattivo per selezionare la modalità, l'intensità e il tipo di feedback istantaneo per un'esperienza di pulizia personalizzata in base alle tue esigenze.

Personalizza la tua esperienza di pulizia
Cura completa disponibile al 100%

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Niente più dubbi. Lo spazzolino ti guida in tempo reale: la luce gialla indica che una zona deve essere ancora pulita e quella blu che la pulizia è completa. Una volta terminato, il display sull'impugnatura mostra un feedback immediato indicando eventuali aree da ripassare.

Ottieni la pressione perfetta con il feedback intelligente

Lo spazzolino ti guida in tempo reale, illuminandosi di verde quando la pressione è ottimale per aiutarti a proteggere denti e gengive. Dopo l'uso, il feedback sul display dell'impugnatura ti indica dove correggere la pressione.

Ottieni la pressione perfetta con il feedback intelligente
Segui i progressi nell'app

Segui i progressi nell'app

Collega lo spazzolino all'app Sonicare per monitorare i tuoi progressi, visualizzare feedback in tempo reale e ricevere consigli per migliorare la tua tecnica di pulizia.

Philips Sostenibilità

Sostenibilità

Realizzato pensando al pianeta

Realizzata pensando alla sostenibilità: il 70% della plastica utilizzata nelle nostre testine è di origine biologica e l'intera gamma è progettata per un consumo energetico ridotto.

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    Esclusioni di responsabilità

    1. Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024. 

    2. in 6 settimane nelle zone difficili da raggiungere, rispetto a uno spazzolino manuale 