Scopri la massima precisione durante la rifinitura. Le nostre lame auto-affilanti rimangono affilate come il primo giorno, senza bisogno di olio lubrificante.
Precisione, senza compromessi
Crea il tuo stile con 40 impostazioni di precisione della lunghezza
Crea la tua barba esattamente come vuoi con incrementi precisi di 0,2 mm.
Si adatta alla tua barba grazie alla tecnologia BeardSense
Il rifinitore analizza la densità della barba 125 volte al secondo per adattare la potenza alle tue esigenze. Ideale per gestire barbe folte, incolte o più lunghe.
Progettato per catturare i peli mentre tagli
L'innovativo sistema di raccolta dei peli consente di evitare il disordine mentre usi il rifinitore.
Acquisisci dimestichezza con ogni rifinitura senza timori
In cosa consiste la manutenzione del regolabarba?
La manutenzione del regolabarba è semplice. Basta risciacquare lame e accessori sotto l'acqua corrente e lasciarli asciugare prima di riporli. I nostri rifinitori sono progettati per una pulizia rapida e non richiedono olio lubrificante.
Posso utilizzare un regolabarba per diversi stili di barba?
I regolabarba sono dotati di più impostazioni di lunghezza e accessori che, a partire da una barba ispida o folta, consentono ottenere qualsiasi stile. Scopri la precisione, il controllo e la flessibilità necessari per modellare, rifinire e mantenere facilmente un look perfetto della tua barba.
Posso lavare il regolabarba sotto l'acqua corrente?
Progettati per offrire ogni giorno praticità e facilità di pulizia, i regolabarba sono impermeabili al 100% per un utilizzo sicuro. Basta risciacquare sotto l'acqua corrente dopo la rifinitura.
Pronti all'uso
Fino a 120 minuti di autonomia
La potente batteria agli ioni di litio offre fino a 120 minuti di autonomia e un'opzione di ricarica rapida di 5 minuti per una sessione di rifinitura, garantendo lunga durata e massima potenza.
100% impermeabile: facilità d'uso anche in viaggio
Pratico da usare e facile da pulire perché resistente all'acqua.
Fatto per durare, con garanzia fino a 5 anni²
Scopri l'affidabilità e le prestazioni insuperabili dei nostri strumenti resistenti per la cura della persona.
Sostenibilità
Progettato per durare a lungo
Philips si impegna a ridurre l'impatto ambientale, offrendo prodotti più sostenibili che durano più a lungo.