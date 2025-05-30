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    Uomo che si specchia sorridente con la barba appena rifinita

    Regolabarba

    Precisione e semplicità

    Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura del corpo maschile¹

    Il nostro miglior regolabarba

    Lame affilate, minimo sforzo

    Regolabarba Serie 7000

    Regolabarba Serie 7000

    Lame affilate, minimo sforzo

    Regolabarba

    Tecnologia per lame in metallo autoaffilanti

    Scopri la massima precisione durante la rifinitura. Le nostre lame auto-affilanti rimangono affilate come il primo giorno, senza bisogno di olio lubrificante.

    Precisione, senza compromessi

    Crea il tuo stile con 40 impostazioni di precisione della lunghezza

    Crea la tua barba esattamente come vuoi con incrementi precisi di 0,2 mm.

    Si adatta alla tua barba grazie alla tecnologia BeardSense

    Il rifinitore analizza la densità della barba 125 volte al secondo per adattare la potenza alle tue esigenze. Ideale per gestire barbe folte, incolte o più lunghe.

    Progettato per catturare i peli mentre tagli

    L'innovativo sistema di raccolta dei peli consente di evitare il disordine mentre usi il rifinitore.

    Acquisisci dimestichezza con ogni rifinitura senza timori

    • In cosa consiste la manutenzione del regolabarba?

      La manutenzione del regolabarba è semplice. Basta risciacquare lame e accessori sotto l'acqua corrente e lasciarli asciugare prima di riporli. I nostri rifinitori sono progettati per una pulizia rapida e non richiedono olio lubrificante.

    • Posso utilizzare un regolabarba per diversi stili di barba?

      I regolabarba sono dotati di più impostazioni di lunghezza e accessori che, a partire da una barba ispida o folta, consentono ottenere qualsiasi stile. Scopri la precisione, il controllo e la flessibilità necessari per modellare, rifinire e mantenere facilmente un look perfetto della tua barba.

    • Posso lavare il regolabarba sotto l'acqua corrente?

      Progettati per offrire ogni giorno praticità e facilità di pulizia, i regolabarba sono impermeabili al 100% per un utilizzo sicuro. Basta risciacquare sotto l'acqua corrente dopo la rifinitura.

    Pronti all'uso

    Uomo con in mano l'impermeabile regolabarba 7000 sotto la doccia

    Fino a 120 minuti di autonomia

    La potente batteria agli ioni di litio offre fino a 120 minuti di autonomia e un'opzione di ricarica rapida di 5 minuti per una sessione di rifinitura, garantendo lunga durata e massima potenza.

    Uomo che risciacqua gli accessori del rifinitore sotto l'acqua corrente

    100% impermeabile: facilità d'uso anche in viaggio

    Pratico da usare e facile da pulire perché resistente all'acqua.

    Regolabarba Philips, 5 anni di garanzia²

    Fatto per durare, con garanzia fino a 5 anni²

    Scopri l'affidabilità e le prestazioni insuperabili dei nostri strumenti resistenti per la cura della persona.

    Strada nella foresta per rappresentare il basso impatto ambientale

    Sostenibilità

    Progettato per durare a lungo

    Philips si impegna a ridurre l'impatto ambientale, offrendo prodotti più sostenibili che durano più a lungo.

    Più informazioni

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    Philips Bodygroom

    Philips Bodygroom

    Contatto confortevole
    Rifinitori All-in-One

    Rifinitori All-in-One

    Versatilità e precisione
    Rasoi per cuoio capelluto

    Rasoi per cuoio capelluto

    Rasatura precisa e delicata sulla pelle
    ¹ Sondaggio online condotto nel 2024 su 16.003 uomini che utilizzano prodotti elettrici per la cura della persona.
    ² 2 anni di garanzia + 3 anni di estensione previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto.

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