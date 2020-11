Porre le basi per un futuro sano

Gli esperti del settore sanitario che come voi sono quotidianamente in contatto con le neomamme godono di una posizione unica per assistere le donne nell'assumere decisioni consapevoli circa l'allattamento al seno per il proprio bambino1. E in questo compito Philips è al vostro fianco. Ci impegniamo per promuovere gli obiettivi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che mirano a garantire livelli ottimali di crescita, sviluppo e salute dei bambini attraverso l'avvio dell'allattamento entro un'ora dalla nascita e il suo proseguimento per almeno 6 mesi2.

Grazie ai vostri consigli, i neogenitori potranno accedere a prodotti frutto di approfondite ricerche, di test clinici e dell'ascolto di neomamme e professionisti. Philips offre inoltre iniziative di formazione e strumenti di supporto per genitori per una formazione continua. Che si tratti di allattamento al seno, allattamento artificiale o di una combinazione dei due, Philips Avent è presente per aiutare a fornire a ciascun bambino le basi per un futuro sano.