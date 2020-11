Tomografia computerizzata

* Nella pratica clinica l'impiego della tecnologia IMR può ridurre il dosaggio della TC a seconda dell'attività clinica, della corporatura del paziente, della sede anatomica e della procedura clinica. È opportuno un consulto con il radiologo e il fisico per determinare la dose appropriata per la qualità diagnostica delle immagini e la specifica attività clinica. La rilevabilità a basso contrasto e il rumore sono stati valutati utilizzando protocolli body di riferimento mettendo a confronto IMR e FBP. Le misurazioni sono state eseguite su sezioni di 0,8 mm con un fantoccio MITA CT IQ Phantom (CCT183, The Phantom Laboratory), da osservatori clinici.