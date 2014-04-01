Un portafoglio di soluzioni per tomografia computerizzata che consente di ottenere informazioni approfondite con certezza, semplicità e affidabilità.
Il nuovo sistema Spectral CT 7500 è una soluzione rapida, sempre attiva e a bassa dose che garantisce una diagnosi di precisione per un'ampia gamma di pazienti. Grazie all'imaging cardiaco migliorato e alle prestazioni di scansione superiori, il sistema Spectral CT 7500 è una soluzione di imaging pienamente affidabile.
Migliore qualità delle immagini personalizzate e del flusso di lavoro, mantenendo il personale soddisfatto e i pazienti a proprio agio.
* Nella pratica clinica l'impiego della tecnologia IMR può ridurre il dosaggio della TC a seconda dell'attività clinica, della corporatura del paziente, della sede anatomica e della procedura clinica. È opportuno un consulto con il radiologo e il fisico per determinare la dose appropriata per la qualità diagnostica delle immagini e la specifica attività clinica. La rilevabilità a basso contrasto e il rumore sono stati valutati utilizzando protocolli body di riferimento mettendo a confronto IMR e FBP. Le misurazioni sono state eseguite su sezioni di 0,8 mm con un fantoccio MITA CT IQ Phantom (CCT183, The Phantom Laboratory), da osservatori clinici.
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Diagnosi affidabile alla prima scansione con la TC spettrale di IQon Elite
Scopri i case study del Dott. Gopal Punjabi, Chief of Radiology, Hennepin Healthcare e come la TC spettrale di IQon Elite possa offrire preziose informazioni cliniche per una gestione affidabile delle malattie.
Migliora la qualità dell'immagine e riduci la dose di radiazione con IMR
Il Dott. Tariq Hameed, MD Assistant Professor of Clinical Radiology and Imaging Sciences della Indiana University School of Medicine, condivide la sua esperienza con una tecnica IR knowledge-based, IMR, nella pratica clinica.
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