Servizi di manutenzione

Philips offre molto di più di una semplice manutenzione della tecnologia. Ci impegniamo ad aiutarti a migliorare le prestazioni, l'usabilità e l'interoperabilità mantenendo la tua tecnologia sostenibile e affidabile. Rivolgiti a noi per ricevere assistenza tecnica telefonica, assistenza in loco e risoluzione dei problemi in remoto direttamente da esperti con conoscenze cliniche approfondite. Se sei alla ricerca di servizi a breve o lungo termine per apparecchiature e software Philips o di più fornitori, possiamo collaborare per aiutarti a scegliere le opzioni più appropriate per le tue capacità interne e il tuo budget.
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Servizi di gestione remota: valore basato sull'analisi dei dati
In che modo potete trarre vantaggio dai Servizi di gestione remota? I Servizi di gestione remota basati su PerformanceBridge Focal Point si fondano su un processo circolare: agevolando lo scambio di dati e informazioni, favoriscono un approccio proattivo all'ottimizzazione, migliorando la visibilità e la gestione dei dispositivi, delle applicazioni e delle soluzioni di rete.
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