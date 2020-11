Fondate sui concetti chiave di certezza, semplicità e affidabilità, le soluzioni per l'Imaging molecolare avanzato di Philips stanno contribuendo a creare un futuro finalizzato a favorire risultati migliori e ottimizzare l'esperienza di pazienti e personale, riducendo al contempo i costi per l'intero ciclo di vita delle apparecchiature. In virtù del nostro impegno, è centrale la collaborazione con i clienti per ridefinire le soluzioni per l'Imaging molecolare avanzato grazie a un nuovo portafoglio che ti aiuterà a migliorare l'assistenza al paziente.