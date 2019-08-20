Sistemi per radiografia e fluoroscopia Philips

Connettere dati, tecnologia e persone. Senza barriere



Le apparecchiature per radiografia e fluoroscopia Philips offrono un flusso di lavoro e una qualità delle immagini eccellenti per aumentare il livello di produttività e sicurezza delle diagnosi, garantendo al contempo un elevato grado di soddisfazione del personale e dei pazienti. Non c'è limite a ciò che possiamo fare insieme. Per un'assistenza sanitaria che non conosce confini.