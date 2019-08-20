Le apparecchiature per radiografia e fluoroscopia Philips offrono un flusso di lavoro e una qualità delle immagini eccellenti per aumentare il livello di produttività e sicurezza delle diagnosi, garantendo al contempo un elevato grado di soddisfazione del personale e dei pazienti. Non c'è limite a ciò che possiamo fare insieme. Per un'assistenza sanitaria che non conosce confini.
Scoprite come il team della Physicians Clinic of Iowa (PCI) di Cedar Rapids possa oggi godere di maggiori funzionalità per gli esami clinici, nuove efficienze del flusso di lavoro, maggiore rapidità nell'esecuzione degli esami e maggiore soddisfazione del personale e dei pazienti a seguito dell'installazione di DigitalDiagnost C90.
Soluzioni personalizzate per una migliore qualità dell'immagine e del flusso di lavoro, mantenendo il personale soddisfatto e i pazienti a proprio agio
"Nel nostro ospedale sosteniamo e incoraggiamo l'economia circolare, quindi siamo lieti che Philips condivida questo obiettivo con la sostenibilità".
Reza Karimzadeh, responsabile del dipartimento di radiologia, Reinier de Graaf ziekenhuis, Delft NL
"Oltre a facilitare il posizionamento del paziente, abbiamo riscontrato una migliore qualità dell'immagine a bassa dose nella nostra assistenza al paziente."
Angela Karatasiou, MD, MSc WDHB Director of Conventional Imaging.
"Siamo in grado di ridurre la dose erogata e di fornire un maggiore comfort ai pazienti."
Karson Morgan, Director of Radiology, Nephi Hospital/USA.
"Mi piace la fotocamera in tempo reale. Aiuta a ridurre la necessità di acquisizioni ulteriori."
Katrine Staurem Ingebrigsten, Radiographer and Safety representative, St. Olav’s hospital Trondheim/Norvegia
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Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.