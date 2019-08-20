Termini di ricerca

Sistemi per radiografia e fluoroscopia Philips

Connettere dati, tecnologia e persone. Senza barriere


Le apparecchiature per radiografia e fluoroscopia Philips offrono un flusso di lavoro e una qualità delle immagini eccellenti per aumentare il livello di produttività e sicurezza delle diagnosi, garantendo al contempo un elevato grado di soddisfazione del personale e dei pazienti. Non c'è limite a ciò che possiamo fare insieme. Per un'assistenza sanitaria che non conosce confini.

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    Che cosa significa?

    Final CEE consent

    Sistemi per radiografia e fluoroscopia

    Radiografia digitale

      Radiografia mobile

        Fluoroscopia

          File (.pdf) per il download, DigitalDiagnost C90, storia PCI, radiografia, miglioramento dell'iter sanitario dei pazienti
          267.0 KB

          Migliorare l'iter sanitario dei pazienti


          Scoprite come il team della Physicians Clinic of Iowa (PCI) di Cedar Rapids possa oggi godere di maggiori funzionalità per gli esami clinici, nuove efficienze del flusso di lavoro, maggiore rapidità nell'esecuzione degli esami e maggiore soddisfazione del personale e dei pazienti a seguito dell'installazione di DigitalDiagnost C90.

          Leggi la storia (267.0KB)

          Software di elaborazione delle immagini radiologiche


          Soluzioni personalizzate per una migliore qualità dell'immagine e del flusso di lavoro, mantenendo il personale soddisfatto e i pazienti a proprio agio

          Le opinioni dei clienti sui nostri sistemi

          La sostituzione del sistema radiografico Philips ha richiesto una ricostruzione minima della sala:

          Reza Karimzadeh
          "Nel nostro ospedale sosteniamo e incoraggiamo l'economia circolare, quindi siamo lieti che Philips condivida questo obiettivo con la sostenibilità".

          Reza Karimzadeh, responsabile del dipartimento di radiologia, Reinier de Graaf ziekenhuis, Delft NL

          Flusso di lavoro clinico più efficiente:

          Ospedale Waikato – Nuova Zelanda
          "Oltre a facilitare il posizionamento del paziente, abbiamo riscontrato una migliore qualità dell'immagine a bassa dose nella nostra assistenza al paziente."

          Angela Karatasiou, MD, MSc WDHB Director of Conventional Imaging.

          Scarica la storia (236.0KB)

          Procedure più semplici per i pazienti e per il personale:

          Opinioni macchinario radiografia Philips
          "Siamo in grado di ridurre la dose erogata e di fornire un maggiore comfort ai pazienti."

          Karson Morgan, Director of Radiology, Nephi Hospital/USA.

          Miglioramenti del flusso di lavoro della testa del tubo Eleva:

          Opinioni su Philips
          "Mi piace la fotocamera in tempo reale. Aiuta a ridurre la necessità di acquisizioni ulteriori."

          Katrine Staurem Ingebrigsten, Radiographer and Safety representative, St. Olav’s hospital Trondheim/Norvegia

          Novità e altro ancora sulla radiologia ›

          Al vostro fianco, sempre

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          Customer Services

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          Sistemi ricondizionati

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