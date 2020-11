Philips è coinvolta nella trasformazione del settore sanitario e ciò comprende anche trasformare i sistemi ecografici in soluzioni più intelligenti, a supporto di processi decisionali più rapidi e affidabili, per più persone in molteplici luoghi.

Intelligenti: Philips è in prima linea nello sviluppo di soluzioni adattabili a esigenze e ambienti specifici, per ottenere risultati più precisi e coerenti chiunque sia a utilizzarle

Risolutivi: grazie all'eccezionale qualità delle immagini, alla quantificazione avanzata e alle soluzioni intelligenti, siamo in grado di fornire ai clienti informazioni utili per formulare diagnosi più affidabili

Ovunque: poiché oggigiorno gli ospedali non sono più l'unico luogo di cura, Philips espande la capacità di utilizzare i sistemi ecografici in altri luoghi, in modo che ne possano beneficiare più persone