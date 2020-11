Ogni giorno i reparti di cardiologia sono chiamati a garantire una maggiore prevedibilità ed efficienza, in particolare nelle procedure interventistiche cardiache. L’ultima versione del sistema ecografico cardiovascolare Philips EPIQ CVx è stata progettata per supportare lo staff clinico in ogni momento, dalla diagnosi al trattamento, consentendo di formulare una diagnosi accurata e riproducibile in sicurezza.