Lo scopo di Philips è migliorare la salute e il benessere delle persone attraverso innovazioni significative. Il nostro obiettivo è migliorare 2,5 miliardi di vite all'anno entro il 2030, di cui 400 milioni di persone nelle comunità con scarso accesso ai servizi.
In qualità di azienda tecnologica, noi e i licenziatari dei nostri marchi, creiamo innovazioni per le persone, tenendo sempre bene a mente la nostra idea: c'è sempre un modo per migliorare vite.
Vantiamo una tradizione di innovazione all'avanguardia che risale a quasi 130 anni fa.L'innovazione ricca di significato, incentrata sulle esigenze dei nostri clienti, rimane al centro di tutto ciò che facciamo.
~9% del fatturato
investito in R&D
nel 2025
~9% del fatturato
~50%
di R&D con focus su software/data science nel 2025
50.500
brevetti
#1 azienda
del settore MedTech per numero di brevetti
depositati presso l'Ufficio brevetti europeo nel 2025
Clarivate Top
100 Global Innovator
per l'13° anno consecutivo
~9% of sales
invested in R&D
in 2024
~50%
software/data science focus in R&D in 2024
#1 company
for MedTech patent filings with European Patent Office in 2025
50,500
patent rights
Clarivate Top 100 Global Innovator ™
13th year in a row
In qualità di società responsabile, operiamo in modo sostenibile, secondo elevati standard ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social and Governance, ESG). Continuiamo a integrare la sostenibilità sempre più in profondità nel nostro modo di fare impresa, nelle nostre operazioni e oltre, insieme ai nostri partner.
Un ambiente di lavoro all'insegna della diversità e dell'inclusione
Il successo continuo della nostra azienda dipende dal fatto che ogni dipendente si sente valorizzato, rispettato e in grado di offrire pienamente il proprio contributo.
Siamo un team eterogeneo composto da circa 67.300 persone in oltre 100 Paesi, tutte con una formazione, prospettive ed esperienze diverse.
Valorizziamo queste differenze, perché sono ciò che fa fiorire la creatività e l'innovazione.
Vogliamo che Philips sia il posto migliore in cui lavorare per le persone che condividono la nostra passione.
Oltre 130 anni di innovazione incentrata sulle persone
I prodotti vanno e vengono, le tecnologie cambiano... ma il punto fermo di Philips è sempre uno solo:creare innovazioni ricche di significato, che migliorino la salute e il benessere delle persone
Creiamo innovazioni che contano per te
In Philips vogliamo il meglio per la salute e il benessere delle persone, affinché possano godersi la vita. Siamo una compagnia tecnologica che ha a cuore le persone e il pianeta.
La nostra ispirazione per continuare a migliorare
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