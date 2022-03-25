Termini di ricerca

Negli ultimi dieci anni ci siamo trasformati in un'azienda leader nel settore delle tecnologie sanitarie

Negli ultimi dieci anni ci siamo trasformati in un'azienda leader nel settore delle tecnologie sanitarie

banner our purpose

Un'azienda con un obiettivo


Lo scopo di Philips è migliorare la salute e il benessere delle persone attraverso innovazioni significative. Il nostro obiettivo è migliorare 2,5 miliardi di vite all'anno entro il 2030, di cui 400 milioni di persone nelle comunità con scarso accesso ai servizi.

In qualità di azienda tecnologica, noi e i licenziatari dei nostri marchi, creiamo innovazioni per le persone, tenendo sempre bene a mente la nostra idea: c'è sempre un modo per migliorare vite.

La nostra strategia

Creare valore con un impatto sostenibile

In Philips, vogliamo fornire ai nostri clienti e agli azionisti grande valore e a lungo termine, operando allo stesso tempo in modo responsabile nei confronti del pianeta e della società, in collaborazione con i nostri stakeholder.

Scopri di più

Innovazione per affrontare le sfide globali della salute


Vantiamo una tradizione di innovazione all'avanguardia che risale a quasi 130 anni fa.L'innovazione ricca di significato, incentrata sulle esigenze dei nostri clienti, rimane al centro di tutto ciò che facciamo.

~9% del fatturato


investito in R&D
nel 2025

~50%

di R&D con focus su software/data science nel 2025

50.500

brevetti

#1 azienda

del settore MedTech per numero di brevetti
depositati presso l'Ufficio brevetti europeo nel 2025

Clarivate Top
100 Global Innovator

per l'13° anno consecutivo

~9% of sales

invested in R&D
in 2024

~50%

software/data science focus in R&D in 2024

#1 company

for MedTech patent filings with European Patent Office in 2025

50,500

patent rights

Clarivate Top 100 Global Innovator ™

13th year in a row

Tuttavia, in un settore in rapida evoluzione come il nostro, le innovazioni indipendenti sono rare. Questo significa collaborare sempre più spesso con fornitori di servizi sanitari, startup, università (soprattutto ospedali universitari) e altre aziende.

Per saperne di più

Il nostro pianeta

Fare impresa in modo responsabile e sostenibile


In qualità di società responsabile, operiamo in modo sostenibile, secondo elevati standard ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social and Governance, ESG). Continuiamo a integrare la sostenibilità sempre più in profondità nel nostro modo di fare impresa, nelle nostre operazioni e oltre, insieme ai nostri partner.

Scopri di più

Le nostre persone

Un ambiente di lavoro all'insegna della diversità e dell'inclusione  


Il successo continuo della nostra azienda dipende dal fatto che ogni dipendente si sente valorizzato, rispettato e in grado di offrire pienamente il proprio contributo.

Siamo un team eterogeneo composto da circa 67.300 persone in oltre 100 Paesi, tutte con una formazione, prospettive ed esperienze diverse.

Valorizziamo queste differenze, perché sono ciò che fa fiorire la creatività e l'innovazione.

Vogliamo che Philips sia il posto migliore in cui lavorare per le persone che condividono la nostra passione.

Unisciti al nostro team

La nostra struttura gestionale combina leadership responsabile e supervisione indipendente

Il Comitato esecutivo


Il Comitato esecutivo opera sotto la direzione dell'Amministratore delegato e condivide la responsabilità dell'implementazione della strategia e delle politiche di Philips, nonché del raggiungimento dei suoi obiettivi e risultati.

Membri del Comitato esecutivo

Comitato di supervisione


In qualità di organismo separato e indipendente, il Comitato di Supervisione sovrintende le politiche della direzione esecutiva e la linea generale degli affari di Philips.

Membri del Comitato di supervisione

La nostra storia

Oltre 130 anni di innovazione incentrata sulle persone


I prodotti vanno e vengono, le tecnologie cambiano... ma il punto fermo di Philips è sempre uno solo:creare innovazioni ricche di significato, che migliorino la salute e il benessere delle persone

Our History
Scopri la nostra storia

Il nostro brand

Creiamo innovazioni che contano per te


In Philips vogliamo il meglio per la salute e il benessere delle persone, affinché possano godersi la vita. Siamo una compagnia tecnologica che ha a cuore le persone e il pianeta.

Per 130 anni le nostre innovazioni hanno migliorato la qualità della vita di milioni di persone nel mondo, rendendo il brand Philips forte e affidabile. E oggi, il nostro scopo e la nostra visione strategica non sono mai stati così importanti.

Maggiori informazioni

Per approfondire

La nostra ispirazione per continuare a migliorare  

Carbon offsetting
Per approfondire

Unisciti a noi

Vuoi fare la differenza?

Lavora con noi


Vogliamo attirare e far crescere persone di talento che condividono il nostro scopo.

Mettiti in gioco con una carriera in Philips: scopri oggi stesso le nostre opportunità di lavoro attuali!

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.