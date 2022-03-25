Un'azienda con un obiettivo



Lo scopo di Philips è migliorare la salute e il benessere delle persone attraverso innovazioni significative. Il nostro obiettivo è migliorare 2,5 miliardi di vite all'anno entro il 2030, di cui 400 milioni di persone nelle comunità con scarso accesso ai servizi.



In qualità di azienda tecnologica, noi e i licenziatari dei nostri marchi, creiamo innovazioni per le persone, tenendo sempre bene a mente la nostra idea: c'è sempre un modo per migliorare vite.