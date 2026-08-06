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People- and patient-centric ​​innovation for maximum impact​​

Philips has been improving people’s health and well-being through meaningful innovation for over 130 years. Our impact has always been driven by innovation, design and sustainability. ​​​Now, we are in a unique position to help healthcare overcome some of its biggest challenges ever. By maximizing our innovation impact, we can offer better care for more people.​​​

Giving back time​


Healthcare is not working as it needs to. Health systems all over the world are under tremendous pressure. ​​​​We want to give care providers more time to focus on what matters most – the patient – while making it easier for more people to take care of their own health and well-being at home.​

  • doctor and child ultrasound

    Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

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  • doctors

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  • doctors operating

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  • doctor and patient with mri

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  • doctor and patient

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    Solving real ​day-to-day challenges​​


    Innovation in Philips happens as close to our customers and consumers as possible, so we can work backwards from what they really need and solve their day-to-day challenges. We focus on innovations in monitoring, interventional, imaging, enterprise informatics and personal health.​

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    Ultrasound AI solutions​​


    From image acquisition to analysis, our ultrasound AI solutions integrate into clinical workflows and augment user skills. Clinicians stay in control of the ultimate decision.

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    Radiology Operations Command Center​


    ​Radiology departments can do more with less by connecting experts with technologists and providing cross-training.

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    BlueSeal magnet​


    Philips BlueSeal makes helium-free MR operations the new reality, addressing helium scarcity while securing the future for all MR patients.
     

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    Collaborate and co-create​


    Changing the healthcare system means that we need to collaborate and co-create in ecosystems. We work closely together with partners to build technology and solutions together.​

    Insights from our clinical partners across the globe help us to develop and co-create sustainable solutions based on their needs.

    Through our extensive network of public-private partnerships we accelerate innovation by sharing access to technology, knowledge and data. 

    Turning possibilities into great innovations

    ~9% of sales


    invested in R&D
    in 2025

    ~50%

    software/data science focus in R&D in 2025

    50,500

    patent rights

    #1 company

    for MedTech patent filings
    with European Patent Office in 2025

    Clarivate Top
    100 Global Innovator ™

    13th year in a row

    ~9% of sales

    invested in R&D
    in 2024

    ~50%

    software/data science focus in R&D in 2024

    #1 company

    for MedTech patent filings with European Patent Office in 2025

    50,500

    patent rights

    Clarivate Top 100 Global Innovator ™

    13th year in a row

    Philips Intellectual Property & Standards


    Supporting innovation and new business opportunities by offering access to Philips IP, know-how, technologies and brand licenses.

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    Innovation news and insights

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