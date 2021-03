I purificatori d'aria Philips sono progettati per offrire le migliori prestazioni di purificazione dell'aria per utenti reali, utenti finali, uffici, negozi e scuole su base quotidiana. Sono adatti per l'uso in ambienti interni ad alta attività come cucine domestiche e soggiorni, ristoranti, aule scolastiche, luoghi di lavoro, negozi al dettaglio e così via. Per prestazioni ottimali, un purificatore d'aria deve fornire una purificazione dell'aria ad alta velocità (misurata tramite CADR in base agli standard del settore). Philips ottimizza i propri prodotti per offrire CADR superiori, con l'obiettivo di aumentare la protezione da particelle nocive di piccole dimensioni, allergeni e aerosol contenenti virus. CADR è l'acronimo di Clean Air Delivery Rate (velocità di erogazione di aria pulita) ed è una funzione diretta del filtro di efficienza e del flusso d'aria attraverso il filtro.





L'efficienza del filtro viene misurata in base alla proporzione di rimozione delle particelle a una dimensione specifica. Philips misura l'efficienza del filtro con particelle di dimensioni pari a 0,3 µm (considerate le dimensioni più difficili da catturare) e a 0,003 µm (attualmente le dimensioni minime misurabili delle particelle).