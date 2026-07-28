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Noi di Philips riteniamo che l'innovazione debba essere incentrata sulla creazione di prodotti di qualità che potrai utilizzare e amare per molto tempo e poi riciclare. Abbiamo trasformato questo approccio in azioni concrete nel corso degli anni, ed è solo l'inizio.