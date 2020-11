Pronte per te



Cuffie sovrauricolari con cuscinetti traspiranti. Cuffie auricolari con monitor per la frequenza cardiaca integrato. Oppure cuffie True wireless impermeabili con pulizia UV. Qualunque sia il tuo modello preferito, le nostre cuffie per lo sport ti aiuteranno ad allenarti in modo più smart e più a lungo, in qualsiasi condizione climatica.