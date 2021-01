Il maestro dell'audio surround



Autentico audio surround. L'esperienza Dolby Atmos completa. Grazie agli altoparlanti a diffusione verso l'alto e agli altoparlanti rimovibili con canale posteriore, questa soundbar Fidelio si trasforma in un vero sistema audio per cinefili nelle tue serate dedicate ai film. La perfetta connettività la rende ideale anche per la musica.