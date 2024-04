Design Fidelio senza tempo

Eleganti. Affidabili. Indossabili con classe. Sarà per via della fascia arrotondata, con gli anelli dei cuscinetti auricolari in alluminio satinato scuro e i dettagli in pelle Muirhead. O per come sono realizzate queste cuffie over ear: più piccole e leggere, con cuscinetti auricolari in memory foam che esercitano una pressione delicata e uniforme sui lati della testa.