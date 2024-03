Rifinitori per naso

Sostenibilità

100% neutrali in termini di emissioni di carbonio sin dal 2020¹

Investendo in energia elettrica rinnovabile e crediti di carbonio, le nostre attività a livello globale sono già a zero emissioni di carbonio nell'atmosfera. Inoltre, ci impegniamo ad approvvigionarci per oltre il 75% del nostro consumo energetico totale da fonti rinnovabili, entro il 2025, eliminando gradualmente i combustibili fossili da tutte le nostre attività.²