Sia che tu abbia bisogno di una potente luce bianca per trovare un telefono caduto, di una visione grandangolare per vedere gli ostacoli durante la retromarcia, o ancora della nitidezza estrema offerta da luci brillanti per segnalare la tua posizione durante il maltempo, Philips Ultinon Pro6000 fa al caso tuo. Queste lampadine LED ad alte prestazioni sono disponibili nelle tonalità bianco caldo e freddo, così come nelle colorazioni rosso e ambra intensi. Producono un'intensa luminosità con un elevato numero di lumen alla temperatura di colore ideale, per vedere ed essere visti.