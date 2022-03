Per la garanzia estesa, si distinguono le seguenti gamme di prodotti: Per poter usufruire della garanzia estesa, la registrazione deve essere completata entro 3 mesi dall'acquisto. Prima di effettuare la registrazione. fai clic qui per verificare se la garanzia è valida nel tuo paese.Per la garanzia estesa, si distinguono le seguenti gamme di prodotti:

Lampade da lavoro LED Xperion 6000 Philips: 3 anni di garanzia (2 anni standard + 1 anno di proroga)

Informazioni generali

Definizione di guasti del prodotto : precisiamo che i prodotti vengono riconosciuti come difettosi solo ed esclusivamente se un'analisi tecnica condotta in una filiale Lumileds o in un centro di assistenza autorizzato conferma la presenza di un problema di sviluppo, progettazione o produzione del componente.

Procedura per i consumatori per usufruire dell'estensione della garanzia

I consumatori sono tenuti a inviare i prodotti difettosi alla divisione di prodotti per auto di Philips/Lumileds per l'analisi. Non verranno accettati i reclami relativi a prodotti che sono stati modificati (ad es. cavi tagliati), alterati o manomessi, o che mostrano segni evidenti di un uso improprio, o sono falsi o contraffatti.