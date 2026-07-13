Homepage TV

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Salotto con TV Philips Ambilight

TV Ambilight

Un TV davvero epico.

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Modello di punta della nostra gamma

OLED – TV Ambilight

OLED – TV Ambilight
OLED – TV Ambilight
L'unico OLED dotato di Ambilight, immagini in 4K, Dolby Vision, display META 3.0 e un audio cinematografico. Scopri il TV OLED che va ben oltre lo schermo.
The Xtra – TV Ambilight

The Xtra – TV Ambilight

Cerchi un TV con un quid in più? The Xtra è uno SmartTV 4K QD MiniLED dotato di Dolby Atmos, Quantum Dot, frequenza di aggiornamento variabile (VRR) a 144 Hz e Ambilight Plus.

The One – TV Ambilight

The One – TV Ambilight

La ricerca è finita. Smart TV QLED 4K con Ambilight e Dolby Atmos, pensata per il gaming di nuova generazione con VRR a 144 Hz.

Salotto con TV Philips Ambilight

L'esclusiva innovazione di Philips

Cos'è un TV Ambilight?

Per gli utenti inesperti, il TV Ambilight potrebbe sembrare un semplice TV con luci posteriori. Ma chi lo ha provato davvero lo sa bene: l'aura di luce del TV Ambilight è in grado di trasformare le stanze in giungle rigogliose e i divani in astronavi straordinarie. Provalo una volta e cambierai TV per sempre.

Ulteriori sui TV Ambilight

Intelligenza artificiale, la vera differenza

Non dovrai più perdere tempo con le impostazioni. All'interno del tuo TV Ambilight, il processore P5 AI ottimizza le immagini, i giochi e la funzione Ambilight per qualsiasi contenuto, adattandosi all'illuminazione nell'ambiente circostante, così da regalarti sensazioni davvero epiche.

Scopri di più sulle funzionalità AI
Intelligenza artificiale, la vera differenza
Salotto con TV Philips

Qualità delle immagini eccezionale

Dai più recenti pannelli 4K Quantum Dot, QD MiniLED e OLED a Dolby Vision per immagini cinematografiche e la potenza di elaborazione dei chip P5 e P5 AI, tutto è progettato per spingere al massimo i pixel e far risaltare l'immagine.

Audio eccellente, pronto all'uso

Grazie a funzioni come l'audio surround Dolby Atmos e alla collaborazione con Bowers & Wilkins, leggenda britannica dell'audio, i TV Ambilight sono progettati per offrire un audio chiaro, spaziale e potente fin da subito.

Audio eccellente, pronto all'uso
  • Salotto con TV Philips Ambilight

    SmartTV

    Semplici e intelligenti

    Trova rapidamente i contenuti nei servizi di streaming. Collega i tuoi dispositivi smart domestici. E controlla tutto tramite i comandi vocali.

A cosa serve un TV Ambilight?

  • Film ancora più epici

    "C'è una giungla in salotto, o il mio salotto è una giungla?" Non allarmarti se ti ritrovi a porti queste e altre domande improbabili una volta installato il tuo TV Ambilight.

  • Sport ancora più avvincenti

    Ok, forse non riuscirai a sentire l'odore dell'erba in campo, ma con un TV Ambilight, ti sentirai così vicino all'azione di gioco che tutto ti sembrerà possibile.

  • Giochi ancora più realistici

    Che tu stia gareggiando su una pista neon, uccidendo vampiri o partendo per una grandiosa avventura per salvare l'umanità, i TV Ambilight rendono tutto più epico e intenso.

Controlla la tua TV con il tuo dispositivo smart

Philips Smart TV App

L’app Philips Smart TV trasforma il tuo smartphone o tablet in un telecomando intelligente, permettendoti di cambiare canale, regolare il volume, navigare tra le app e configurare facilmente le impostazioni Ambilight.

Scansiona il codice QR per scaricare l’app
Philips Smart TV App
Salotto con TV Philips Ambilight

Soundbar Philips

Sei pronto per un audio cinematografico?

Se preferisci sentire esplosioni assordanti o dialoghi più nitidi e chiari, perché non aggiungere una soundbar appositamente progettata per abbinarsi al tuo TV Ambilight?

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