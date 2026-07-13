Homepage TV

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Modello di punta della nostra gamma
Cerchi un TV con un quid in più? The Xtra è uno SmartTV 4K QD MiniLED dotato di Dolby Atmos, Quantum Dot, frequenza di aggiornamento variabile (VRR) a 144 Hz e Ambilight Plus.
La ricerca è finita. Smart TV QLED 4K con Ambilight e Dolby Atmos, pensata per il gaming di nuova generazione con VRR a 144 Hz.
L'esclusiva innovazione di Philips
Cos'è un TV Ambilight?
Per gli utenti inesperti, il TV Ambilight potrebbe sembrare un semplice TV con luci posteriori. Ma chi lo ha provato davvero lo sa bene: l'aura di luce del TV Ambilight è in grado di trasformare le stanze in giungle rigogliose e i divani in astronavi straordinarie. Provalo una volta e cambierai TV per sempre.
Non dovrai più perdere tempo con le impostazioni. All'interno del tuo TV Ambilight, il processore P5 AI ottimizza le immagini, i giochi e la funzione Ambilight per qualsiasi contenuto, adattandosi all'illuminazione nell'ambiente circostante, così da regalarti sensazioni davvero epiche.
Dai più recenti pannelli 4K Quantum Dot, QD MiniLED e OLED a Dolby Vision per immagini cinematografiche e la potenza di elaborazione dei chip P5 e P5 AI, tutto è progettato per spingere al massimo i pixel e far risaltare l'immagine.
Grazie a funzioni come l'audio surround Dolby Atmos e alla collaborazione con Bowers & Wilkins, leggenda britannica dell'audio, i TV Ambilight sono progettati per offrire un audio chiaro, spaziale e potente fin da subito.
SmartTV
Trova rapidamente i contenuti nei servizi di streaming. Collega i tuoi dispositivi smart domestici. E controlla tutto tramite i comandi vocali.
"C'è una giungla in salotto, o il mio salotto è una giungla?" Non allarmarti se ti ritrovi a porti queste e altre domande improbabili una volta installato il tuo TV Ambilight.
Ok, forse non riuscirai a sentire l'odore dell'erba in campo, ma con un TV Ambilight, ti sentirai così vicino all'azione di gioco che tutto ti sembrerà possibile.
Che tu stia gareggiando su una pista neon, uccidendo vampiri o partendo per una grandiosa avventura per salvare l'umanità, i TV Ambilight rendono tutto più epico e intenso.
Controlla la tua TV con il tuo dispositivo smart
L’app Philips Smart TV trasforma il tuo smartphone o tablet in un telecomando intelligente, permettendoti di cambiare canale, regolare il volume, navigare tra le app e configurare facilmente le impostazioni Ambilight.
Se preferisci sentire esplosioni assordanti o dialoghi più nitidi e chiari, perché non aggiungere una soundbar appositamente progettata per abbinarsi al tuo TV Ambilight?
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