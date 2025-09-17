Cos'è la TV Ambilight? Perché dovresti averne una?
Combinando una retroilluminazione MiniLED estremamente precisa con la magica tecnologia Quantum Dot, le immagine di The Xtra ti sembreranno ancora più grandi e incredibili.
Analizzando i tuoi contenuti, il processore P5 AI ottimizza le impostazioni di immagini, Ambilight e gioco, per offrirti il massimo delle prestazioni e assicurarti un'esperienza di visione senza precedenti, dalle partite ai film.
Utilizzando un sistema di lenti, Ambilight Plus proietta la sua aura di luce con maggiore intensità. Più reattivo, più coinvolgente, più spettacolare.
I TV Ambilight sono gli unici TV con luci LED sul retro che reagiscono a ciò che guardi, avvolgendoti in un'aura di luce colorata. Una vera innovazione: il tuo TV sembrerà molto più grande, consentendoti di immergerti nei tuoi sport, film, musica e giochi preferiti.
Tieniti forte! Grazie a Dolby Vision integrato, potrai goderti le immagini esattamente come intese dal regista, niente più scene deludenti troppo scure da distinguere! Dai film ai giochi, non perderti neanche un dettaglio.
La compatibilità con Dolby Atmos e DTS:X porta l'audio di questo TV a un livello superiore, in qualsiasi stanza. I film del momento, le novità dal mondo del gaming, gli eventi sportivi più popolari: i coinvolgenti effetti sonori tutti intorno a te ti proiettano direttamente al centro dell'azione.
Con la nostra piattaforma Titan OS per Smart TV, trovare i tuoi contenuti preferiti è estremamente facile e veloce. Puoi continuare a guardare una serie direttamente dalla schermata iniziale, ricevere suggerimenti dai migliori servizi di streaming e creare liste di programmi da guardare. Puoi anche riorganizzare la schermata iniziale, in modo che le tue app e i tuoi canali preferiti siano esattamente dove vuoi tu.
La compatibilità impeccabile con Matter consente di integrare facilmente il TV MiniLED 4K alla rete domestica intelligente esistente. Puoi utilizzare il telecomando del TV anche per controllare il decoder satellitare o via cavo, oppure per attivare Alexa, integrata al TV. È compatibile anche con gli altoparlanti smart di Google e Apple AirPlay.
