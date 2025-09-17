Termini di ricerca

    TV Ambilight 4K Xtra 920
    QD MiniLED

    Per i momenti più emozionanti

    Prezzo di vendita consigliato

    Questo prodotto è fuori produzione
    Mostra tutti i modelli

    Ancora, ancora e ancora

    Molti TV sono di ottima qualità. Ma The Xtra è qualcosa di davvero eccezionale. Dotato di un display in 4K, di un pannello QD MiniLED, di Dolby Vision & Atmos, di processore di immagini con intelligenza artificiale e di Ambilight Plus, questo TV Ambilight sfoggia il meglio della tecnologia.

    Mini-LED QD

    L'immagine più cristallina del pianeta

    Combinando una retroilluminazione MiniLED estremamente precisa con la magica tecnologia Quantum Dot, le immagine di The Xtra ti sembreranno ancora più grandi e incredibili.

    P5 AI

    Processore super intelligente

    Analizzando i tuoi contenuti, il processore P5 AI ottimizza le impostazioni di immagini, Ambilight e gioco, per offrirti il massimo delle prestazioni e assicurarti un'esperienza di visione senza precedenti, dalle partite ai film.

    Ambilight Plus

    Ancora più dettagli, ancora più coinvolgente.

    Utilizzando un sistema di lenti, Ambilight Plus proietta la sua aura di luce con maggiore intensità. Più reattivo, più coinvolgente, più spettacolare.

    TV Ambilight

    I TV Ambilight sono gli unici TV con luci LED sul retro che reagiscono a ciò che guardi, avvolgendoti in un'aura di luce colorata. Una vera innovazione: il tuo TV sembrerà molto più grande, consentendoti di immergerti nei tuoi sport, film, musica e giochi preferiti.

    Esperienza di visione cinematografica per tutti i contenuti che guardi e giochi

    Tieniti forte! Grazie a Dolby Vision integrato, potrai goderti le immagini esattamente come intese dal regista, niente più scene deludenti troppo scure da distinguere! Dai film ai giochi, non perderti neanche un dettaglio.

    Tecnologia audio surround immersiva

    La compatibilità con Dolby Atmos e DTS:X porta l'audio di questo TV a un livello superiore, in qualsiasi stanza. I film del momento, le novità dal mondo del gaming, gli eventi sportivi più popolari: i coinvolgenti effetti sonori tutti intorno a te ti proiettano direttamente al centro dell'azione.

    Titan OS. Trovalo facilmente.

    Con la nostra piattaforma Titan OS per Smart TV, trovare i tuoi contenuti preferiti è estremamente facile e veloce. Puoi continuare a guardare una serie direttamente dalla schermata iniziale, ricevere suggerimenti dai migliori servizi di streaming e creare liste di programmi da guardare. Puoi anche riorganizzare la schermata iniziale, in modo che le tue app e i tuoi canali preferiti siano esattamente dove vuoi tu.

    Collegati facilmente alle reti domestiche smart, agli assistenti vocali e molto altro

    La compatibilità impeccabile con Matter consente di integrare facilmente il TV MiniLED 4K alla rete domestica intelligente esistente. Puoi utilizzare il telecomando del TV anche per controllare il decoder satellitare o via cavo, oppure per attivare Alexa, integrata al TV. È compatibile anche con gli altoparlanti smart di Google e Apple AirPlay.

    Soundbar Philips con TV The Xtra

    Soundbar Philips

    Sei pronto per un audio cinematografico?

    Certo, The Xtra è già dotato di un audio eccezionale così com'è. Ma per effetti e dialoghi che fanno tremare la stanza con un suono più nitido e chiaro, prova una soundbar progettata per abbinarsi perfettamente al tuo TV.

    Scopri la soundbar

    Scopri gli altri TV The Xtra

    Recensioni

    Scopri i nostri migliori TV Ambilight

