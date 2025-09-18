Termini di ricerca

    TV Ambilight 4K OLED 820
    recensioni

    OLED

    Realismo incredibile. Design elegante.

    • 42 pollici
      42 pollici
    • 48 pollici
      48 pollici
    • 55 pollici
      55 pollici
    • 65 pollici
      65 pollici
    • 77 pollici
      77 pollici

    Prezzo di vendita consigliato

    Questo prodotto è fuori produzione
    L'unico OLED dotato di Ambilight

    Ciò che ogni altro OLED vorrebbe essere. Dotato di un pannello META 3.0 per neri profondi e colori brillanti, audio cristallino, intelligenza artificiale e della spettacolare aura luminosa di Ambilight. Questo OLED è una vera innovazione.

    OLED META 3.0*

    Neri assoluti. Massima luminosità.

    Gli OLED sono noti per i loro neri imbattibili. Il nuovo pannello META 3.0 offre anche una maggiore luminosità, con un minore rischio di abbagliamento. Per colori realistici e brillanti, anche in ambienti luminosi. E con il 20% in meno di consumo energetico. *Disponibile su modelli selezionati, inclusi Philips OLED910 e OLED950.

    Doppio processore P5 AI*

    Il nostro processore più avanzato

    Dall'interno del tuo TV Ambilight, il doppio processore P5 AI esegue la scansione di ogni scena, perfezionando le impostazioni di immagini e Ambilight, rispondendo alle condizioni di illuminazione della stanza, offrendo anche un vantaggio competitivo durante le sessioni di gaming. *Disponibile esclusivamente sui modelli Philips OLED950.

    Ambilight

    Originale. Integrato. Coinvolgente.

    Integrati nella parte posteriore del tuo TV Ambilight, i LED danzano in sincronia con ciò che viene riprodotto sullo schermo, proiettando un'aura di luce colorata sulla parete e creando un'atmosfera avvolgente. Provalo una volta e non tornerai più indietro.

    Immagine della funzione

    TV Ambilight: lasciati avvolgere da ciò che ami

    I TV Ambilight sono gli unici TV con luci LED sul retro che reagiscono a ciò che guardi, avvolgendoti in un'aura di luce colorata. Una vera innovazione: il tuo TV sembrerà molto più grande, consentendoti di immergerti nei tuoi sport, film, musica e giochi preferiti.

    Immagine della funzione

    Luminoso schermo OLED. Immagini realistiche con qualsiasi luce.

    Le immagini realistiche di questo luminoso TV OLED sono sempre di qualità eccezionale da qualsiasi angolazione. L'immagine viene automaticamente bilanciata in base alla luminosità dell'ambiente: per qualsiasi contenuto, i neri sono sempre neri, mai grigi, e potrai vedere ogni dettaglio nelle ombre o nelle aree luminose. Sono supportati tutti i principali formati HDR.

    Immagine della funzione

    Immagini realistiche, con qualsiasi contenuto. Processore P5 con intelligenza artificiale

    Il processore Philips P5 con intelligenza artificiale offre immagini così realistiche che ti sembrerà di viverle. Un algoritmo di intelligenza artificiale ad apprendimento profondo elabora le immagini in modo simile al cervello umano. Indipendentemente dal contenuto riprodotto, otterrai dettagli e contrasto realistici, colori brillanti e movimenti fluidi.

    Immagine della funzione

    Esperienza di visione cinematografica per tutti i contenuti che guardi e giochi

    Tieniti forte! Grazie a Dolby Vision integrato, potrai goderti le immagini esattamente come intese dal regista, niente più scene deludenti troppo scure da distinguere! Dai film ai giochi, non perderti neanche un dettaglio.

    Immagine della funzione

    Tecnologia audio surround immersiva

    La compatibilità con Dolby Atmos e DTS:X porta l'audio di questo TV a un livello superiore, in qualsiasi stanza. I film del momento, le novità dal mondo del gaming, gli eventi sportivi più popolari: i coinvolgenti effetti sonori tutti intorno a te ti proiettano direttamente al centro dell'azione.

    Soundbar Philips con TV OLED

    Soundbar Philips

    Sei pronto per un audio cinematografico?

    I TV Ambilight OLED sono progettati per garantire un audio eccezionale quanto il loro aspetto. Ma per effetti e dialoghi che fanno tremare la stanza con un suono più nitido e chiaro, prova una soundbar progettata per abbinarsi perfettamente al tuo TV.

    Vuoi saperne di più?

    Scopri altri TV OLED

    Recensioni

    OLED
    OLED
