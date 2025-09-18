Cos'è un televisore OLED? Cosa ha di speciale?
Gli OLED sono noti per i loro neri imbattibili. Il nuovo pannello META 3.0 offre anche una maggiore luminosità, con un minore rischio di abbagliamento. Per colori realistici e brillanti, anche in ambienti luminosi. E con il 20% in meno di consumo energetico. *Disponibile su modelli selezionati, inclusi Philips OLED910 e OLED950.
Dall'interno del tuo TV Ambilight, il doppio processore P5 AI esegue la scansione di ogni scena, perfezionando le impostazioni di immagini e Ambilight, rispondendo alle condizioni di illuminazione della stanza, offrendo anche un vantaggio competitivo durante le sessioni di gaming. *Disponibile esclusivamente sui modelli Philips OLED950.
Integrati nella parte posteriore del tuo TV Ambilight, i LED danzano in sincronia con ciò che viene riprodotto sullo schermo, proiettando un'aura di luce colorata sulla parete e creando un'atmosfera avvolgente. Provalo una volta e non tornerai più indietro.
I TV Ambilight sono gli unici TV con luci LED sul retro che reagiscono a ciò che guardi, avvolgendoti in un'aura di luce colorata. Una vera innovazione: il tuo TV sembrerà molto più grande, consentendoti di immergerti nei tuoi sport, film, musica e giochi preferiti.
Le immagini realistiche di questo luminoso TV OLED sono sempre di qualità eccezionale da qualsiasi angolazione. L'immagine viene automaticamente bilanciata in base alla luminosità dell'ambiente: per qualsiasi contenuto, i neri sono sempre neri, mai grigi, e potrai vedere ogni dettaglio nelle ombre o nelle aree luminose. Sono supportati tutti i principali formati HDR.
Il processore Philips P5 con intelligenza artificiale offre immagini così realistiche che ti sembrerà di viverle. Un algoritmo di intelligenza artificiale ad apprendimento profondo elabora le immagini in modo simile al cervello umano. Indipendentemente dal contenuto riprodotto, otterrai dettagli e contrasto realistici, colori brillanti e movimenti fluidi.
Tieniti forte! Grazie a Dolby Vision integrato, potrai goderti le immagini esattamente come intese dal regista, niente più scene deludenti troppo scure da distinguere! Dai film ai giochi, non perderti neanche un dettaglio.
La compatibilità con Dolby Atmos e DTS:X porta l'audio di questo TV a un livello superiore, in qualsiasi stanza. I film del momento, le novità dal mondo del gaming, gli eventi sportivi più popolari: i coinvolgenti effetti sonori tutti intorno a te ti proiettano direttamente al centro dell'azione.
