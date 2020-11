L'app Clean Home+ Philips ti consente di ottenere il massimo dai tuoi purificatori d'aria Philips. L'app ti consente di controllare il tuo dispositivo da qualsiasi luogo, monitorare la qualità dell'aria all'interno e all'esterno

in tempo reale e offre un assistente personale che fornisce indicazioni su come migliorare la qualità dell'aria per ridurre l'esposizione a inquinamento e allergeni.