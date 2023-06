L'utilizzo del giusto tipo di acqua contribuirà a prolungare la durata di All-in-One serie 8500. Ecco alcuni consigli e suggerimenti:



È stato progettato per essere utilizzato con l'acqua del rubinetto. Tuttavia, nelle zone in cui l'acqua è molto dura, potrebbe accumularsi rapidamente del calcare. In questo caso, prova a utilizzare acqua distillata o demineralizzata (è possibile mescolare 50% di acqua demineralizzata con acqua del rubinetto).



Non utilizzare acqua profumata, acqua proveniente dall'asciugatrice, aceto, amido, agenti decalcificanti, prodotti per la stiratura, acqua decalcificata chimicamente o altre sostanze chimiche. Non solo queste sostanze non sono sicure, ma possono anche causare la fuoriuscita di acqua, la comparsa di macchie marroncine oppure danni all'unità All-in-One Serie 8500.



Per profumare gli indumenti, prova invece a:



Utilizzare un ammorbidente profumato per il lavaggio

Utilizzare oli essenziali (aromi) durante il lavaggio

Spruzzare gli indumenti con acqua profumata dopo la stiratura o l'erogazione di vapore