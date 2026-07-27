Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
PSG8140/80
Pressione 8.5 bar
Tecnologia OptimalTEMP
Colpo vapore fino a 700 g
Potenza 2700 W
Serbatoio estraibile da 1.8L
Stiratura più veloce con la modalità Speed. Il ferro adatta automaticamente la quantità di vapore ideale alla velocità di stiratura.
Completa la stiratura in modo rapido e agevole, grazie alla nuova tecnologia con sensore di movimento che rileva quando il ferro viene spostato ed eroga automaticamente il vapore
Grazie alla nuova tecnologia con sensore di movimento che riconosce gli spostamenti in qualsiasi direzione, possiamo offrirti un'esperienza semplice di stiratura a vapore automatica di capi appesi, tende e lenzuola.
Riconoscimenti
Recensioni
Durante la stiratura, valida su tutti i tessuti stirabili