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Tutte le serie

  • Il ferro da stiro che adatta il vapore alla velocità di stiratura
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PerfectCare Serie 8000Ferro da stiro con caldaia

PSG8140/80

1 premio

Il ferro da stiro che adatta il vapore alla velocità di stiratura
PerfectCare Serie 8000 ti consente di stirare senza sforzo grazie alla nostra nuova tecnologia con sensore. Puoi stirare in verticale e orizzontale grazie al vapore automatico. La modalità Speed adatta la quantità di vapore in base alla velocità di stiratura per risultati ancora più rapidi.
Vedi tutti i vantaggi

Stiratura facile. Risultati rapidi.

Il ferro da stiro che adatta il vapore alla velocità di stiratura

  • Pressione 8.5 bar

  • Tecnologia OptimalTEMP

  • Colpo vapore fino a 700 g

  • Potenza 2700 W

  • Serbatoio estraibile da 1.8L

Adatta il vapore alla velocità di stiratura

Adatta il vapore alla velocità di stiratura

Stiratura più veloce con la modalità Speed. Il ferro adatta automaticamente la quantità di vapore ideale alla velocità di stiratura.

Stira senza sforzo grazie al vapore automatico

Stira senza sforzo grazie al vapore automatico

Completa la stiratura in modo rapido e agevole, grazie alla nuova tecnologia con sensore di movimento che rileva quando il ferro viene spostato ed eroga automaticamente il vapore

Sensore di movimento aggiornato per un facile utilizzo in verticale

Sensore di movimento aggiornato per un facile utilizzo in verticale

Grazie alla nuova tecnologia con sensore di movimento che riconosce gli spostamenti in qualsiasi direzione, possiamo offrirti un'esperienza semplice di stiratura a vapore automatica di capi appesi, tende e lenzuola.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Esclusioni di responsabilità

  1. Durante la stiratura, valida su tutti i tessuti stirabili