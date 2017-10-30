Informativa sui cookie di Philips

Quando visiti i nostri siti web, utilizziamo cookie e altre tecnologie simili (ad esempio, identificatori crittografati, oggetti locali condivisi, cookie flash, archiviazione locale HTML5, etag HTTP, pixel gif, beacon, script, plug-in o API) nel tuo browser o dispositivo per abilitare la gestione tecnica e funzionale dei nostri siti web (compresa la sicurezza delle informazioni), migliorare il design e le prestazioni dei nostri siti web, per comprendere meglio il comportamento degli utenti sulle nostre pagine e per finalità pubblicitarie mirati. Questi cookie e altre tecnologie simili possono raccogliere dati e condividere dati come il tuo indirizzo IP, il tuo sistema operativo, il tipo di browser e il tipo di dispositivo (ad es. PC, smartphone) con terze parti.



Alcuni cookie sono sempre attivi e non è possibile disattivarli. Li chiamiamo "Cookie essenziali" . Senza questi cookie, i servizi richiesti non possono funzionare come previsto. Utilizziamo questi cookie per facilitare l'accesso al nostro sito web o per garantire la sicurezza dei nostri siti web, consentendoci di instradare le informazioni sulla rete e rilevare errori di trasmissione o perdita di dati. Questi cookie sono anche necessari per facilitare un servizio specifico richiesto dall'utente sul nostro sito Web (ad esempio, i pulsanti "aggiungi al carrello" per tenere traccia del carrello della spesa). La base giuridica su cui ci basiamo per il trattamento dei dati personali dell'utente in questo contesto è l'esecuzione del contratto, in particolare per fornire un servizio esplicitamente richiesto dall'utente.



Utilizziamo i cookie di prestazione per raccogliere informazioni statistiche aggregate sulle prestazioni del nostro sito Web e per analizzarne e migliorarne le prestazioni di conseguenza. È possibile attivarli o disattivarli in qualsiasi momento. Li utilizziamo solo se hai acconsentito al loro utilizzo in anticipo. Ad esempio, utilizziamo questi cookie per ottenere una visione generale di come i visitatori utilizzano i nostri siti Web (ad esempio, quali pagine Web visitano più spesso, il numero di visitatori delle varie parti di un sito Web). Possiamo anche utilizzare questi cookie per registrare la sessione e l'attività dell'utente sul nostro sito Web per comprendere e migliorare l'esperienza degli utenti sui nostri siti Web. La base giuridica su cui ci basiamo per trattare i tuoi dati personali in questo contesto è il tuo consenso.



Utilizziamo i cookie di preferenza anche per supportare le funzionalità del sito che sono vantaggiose per l'utente, come ricordare le preferenze dell'utente nelle visite successive o abilitare funzionalità avanzate come servizi di chat web, sistemi di commenti e valutazioni e sondaggi. È possibile attivarli o disattivarli in qualsiasi momento. Li utilizziamo solo se hai acconsentito al loro utilizzo in anticipo. La base giuridica su cui ci basiamo per trattare i tuoi dati personali in questo contesto è il tuo consenso.



Infine, utilizziamo Targeted Advertising and Social Media Cookies per tracciare il tuo comportamento di navigazione sul nostro sito Web e mostrarti annunci pubblicitari personalizzati pertinenti per te e per i tuoi interessi. Ciò include anche i cookie, i pixel e i tag dei social media che consentono di indirizzare gli annunci pubblicitari all'utente su queste piattaforme e di monitorare il coinvolgimento e le prestazioni dei nostri annunci pubblicitari. Nel caso in cui l'utente ci fornisca il proprio indirizzo e-mail o numero di telefono (ad esempio, durante l'acquisto di un prodotto o la compilazione di un modulo sul nostro sito web), potremmo trasferirlo in forma crittografata alla nostra piattaforma pubblicitaria per migliorare il tracciamento delle conversioni. Questi cookie avranno un impatto sul contenuto e sui messaggi che vedi su altri siti web che visiti. È possibile attivarli o disattivarli in qualsiasi momento. Li utilizziamo solo se hai acconsentito al loro utilizzo in anticipo. Ad esempio, se stai leggendo un articolo su un prodotto Philips, potremmo mostrarti annunci su questo prodotto sul nostro sito web o su quello di terze parti. La base giuridica su cui ci basiamo per trattare i tuoi dati personali in questo contesto è il tuo consenso. Inoltre, se ci hai dato il tuo consenso a ricevere comunicazioni promozionali, utilizzeremo le informazioni raccolte da questi cookie per inviarti comunicazioni personalizzate in base alle tue preferenze.



Per ulteriori informazioni sui cookie specifici che utilizziamo su questo sito web, leggere l'Informativa

.sui cookie.



Puoi modificare le tue preferenze sui cookie in qualsiasi momento dal nostro gestore del consenso ai cookie. Oltre a modificare le preferenze relative ai cookie sul nostro sito web, puoi gestire le preferenze relative ai cookie nel browser in qualsiasi momento. Tieni presente che le impostazioni del browser potrebbero non offrirti la medesima facilità d'uso delle impostazioni relative ai cookie sul nostro sito web. Se disabiliti semplicemente tutti i cookie nelle impostazioni del browser, potresti scoprire che alcune sezioni o funzionalità del nostro sito web non funzioneranno perché il browser ci impedirà di impostare questi cookie essenziali.



Di seguito sono disponibili ulteriori informazioni su come disabilitare i cookie o gestire le impostazioni dei cookie per i seguenti browser:



• Google Chrome: eliminare, consentire e gestire i cookie in Chrome - Computer - Guida di Google Chrome

• Firefox: protezione antitracciamento avanzata in Firefox per desktop | Guida di Firefox (mozilla.org)

• Microsoft: Gestire i cookie in Microsoft Edge: Visualizzare, consentire, bloccare, eliminare e utilizzare - Supporto tecnico Microsoft

• Safari: gestire i cookie e i dati dei siti web - Guida di Safari (apple.com)