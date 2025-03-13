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ESG

Obiettivi Ambientali, Sociali e di Governance

In Philips lavoriamo con i nostri stakeholder per stabilire le priorità ambientali, sociali e di governance e avere un impatto globale.

Obiettivi Ambientali, Sociali e di Governance

In Philips lavoriamo con i nostri stakeholder per stabilire le priorità ambientali, sociali e di governance e avere un impatto globale.

Promuovere un'assistenza sanitaria equa e sostenibile

In Philips crediamo che l’innovazione, il design e la sostenibilità possano fare la differenza nell’aiutare gli operatori sanitari a prendersi cura del maggior numero di pazienti in modo sostenibile. E consentire al maggior numero di persone di prendersi cura della propria salute e del proprio benessere.

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Fare business in modo responsabile e sostenibile

Partendo dal nostro lungo impegno verso la sostenibilità, cominciato già dalla nostra fondazione, abbiamo iniziato a compiere i nostri prossimi passi verso un approccio completamente integrato per fare business in maniera responsabile e sostenibile.

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Agire con uno scopo

In qualità di azienda guidata da uno scopo, siamo consapevoli della nostra responsabilità nei confronti della società e della necessità di continuare a integrare sempre di più la sostenibilità nel nostro modo di fare business.

 

Obiettivi Ambientali


Stiamo lavorando per minimizzare il nostro impatto sul pianeta con delle iniziative per il clima, guidando la transizione verso un'economia circolare, implementando l'EcoDesign nei nostri prodotti e collaborando con i nostri fornitori per ridurre il loro impatto ambientale.

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Obiettivi Sociali


Miriamo a guidare il nostro impatto sociale migliorando la salute e il benessere delle persone, offrendo il posto migliore in cui lavorare e interagendo con i nostri fornitori e le comunità in cui operiamo.

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Governance


In Philips, tutto ciò che facciamo è guidato da pratiche etiche e responsabili. Il nostro management, il modello operativo, il quadro etico e la solida gestione del rischio ci aiutano a mantenere gli standard più elevati.

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Trasparenza  

Per maggiori informazioni sulla trasparenza e per consultare i trasferimenti di valore del gruppo Philips, visita il link indicato di seguito.

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Politica Ambiente, Salute e Sicurezza

Per maggiori informazioni sulla Politica Ambiente, Salute e Sicurezza visita il link indicato di seguito.

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Modello organizzativo ex d.lgs. 231/01

Per maggiori informazioni sul Modello organizzativo ex d.lgs. 231/01, visita il link indicato di seguito.

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Politica Inclusione e Diversità

Per maggiori informazioni sulla Politica di Inclusione e Diversità di Philips S.p.A visita i link indicati di seguito.

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Certificato per Parità di Genere 2026-2029

Canale Whistleblowing

Per maggiori informazioni sul canale Whistleblowing di Philips Italia visita il link indicato di seguito.

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Policy e regolamenti

 
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News e insight

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