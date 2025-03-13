Fare business in modo responsabile e sostenibile
Agire con uno scopo
Stiamo lavorando per minimizzare il nostro impatto sul pianeta con delle iniziative per il clima, guidando la transizione verso un'economia circolare, implementando l'EcoDesign nei nostri prodotti e collaborando con i nostri fornitori per ridurre il loro impatto ambientale.
Miriamo a guidare il nostro impatto sociale migliorando la salute e il benessere delle persone, offrendo il posto migliore in cui lavorare e interagendo con i nostri fornitori e le comunità in cui operiamo.
In Philips, tutto ciò che facciamo è guidato da pratiche etiche e responsabili. Il nostro management, il modello operativo, il quadro etico e la solida gestione del rischio ci aiutano a mantenere gli standard più elevati.
Per maggiori informazioni sulla trasparenza e per consultare i trasferimenti di valore del gruppo Philips, visita il link indicato di seguito.
Per maggiori informazioni sulla Politica Ambiente, Salute e Sicurezza visita il link indicato di seguito.
Per maggiori informazioni sul Modello organizzativo ex d.lgs. 231/01, visita il link indicato di seguito.
Per maggiori informazioni sulla Politica di Inclusione e Diversità di Philips S.p.A visita i link indicati di seguito.
Per maggiori informazioni sul canale Whistleblowing di Philips Italia visita il link indicato di seguito.
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