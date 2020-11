Quando stai facendo i tuoi primi passi nel mondo, un pizzico in più di comfort è proprio quello che ci vuole. I nostri ciucci ortodontici sono progettati per dare al tuo bambino comfort naturale a ogni passo del suo percorso. Il comfort è una cosa personale, perciò troverai una vasta gamma di ciucci per bambini e neonati, per soddisfare le esigenze uniche di tuo figlio. Ciucci anatomici, morbidi, in silicone: dai primi mesi fino ai primi passi, da quelli più semplici a quelli dal design più elaborato, Philips Avent offre quel pizzico in più di comfort che soddisfa le esigenze di tutti i bambini. Per non farti mancare nulla, scegli anche gli accessori: la catenella e il portaciuccio ti aiutano a tenerlo sempre a portata di mano.

1 Basato su un’indagine GemSeek sulla soddisfazione condotta nel Dicembre 2015 su un campione di più di 9000 donne utilizzatrici di brand e prodotti per la puericultura in Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Russia, Cina e Stati Uniti.

*** Ricerca indipendente condotta negli Stati Uniti, a Febbraio 2017, su un campione di 97 mamme. L’85% delle mamme interpellate ha dichiarato che il succhietto è più morbido rispetto ai ciucci di altri marchi leader.

** In base a un test sui consumatori condotto negli Stati Uniti nel 2016 su 112 mamme.