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  • Flusso come quello del seno, riduce i problemi di allattamento
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-20% di sconto con codice: WBFW26

Philips Avent Natural ResponseGiftset Biberon con valvola AirFree e Succhietti

SCD657/11

5
| (14) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Flusso come quello del seno, riduce i problemi di allattamento
Per poppate tranquille e confortevoli. La tettarella Natural Response si adatta il ritmo di suzione del bambino, mentre la valvola AirFree è progettata per una maggiore protezione contro coliche, gas e reflusso. Trovare la tettarella giusta è estremamente importante. Scopri di più qui sotto.
Vedi tutti i vantaggi

Risparmia 20%

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ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme1

Una tettarella che funziona come un seno*

Flusso come quello del seno, riduce i problemi di allattamento

  • 4 biberon

  • Scovolino per biberon

  • Ciuccio Ultra soft

La tettarella rilascia il latte quando il bambino comincia a succhiare

La tettarella rilascia il latte quando il bambino comincia a succhiare

La tettarella Natural Response si adatta perfettamente al ritmo naturale di allattamento del tuo bimbo, rendendo più semplice combinare l'allattamento al seno e l'allattamento al biberon. La tettarella ha un'apertura unica che rilascia il latte solo quando il bambino comincia a succhiare. In questo modo, quando si ferma per deglutire e respirare, anche il flusso di latte si interrompe.

Scegli la tettarella con il flusso più adatto per il tuo bambino

Scegli la tettarella con il flusso più adatto per il tuo bambino

Ogni bambino si nutre in modo diverso e cresce seguendo il proprio ritmo. Abbiamo progettato un'ampia gamma di velocità del flusso per consentirti di trovare quella più adatta per il tuo bimbo e personalizzare il biberon. Tutte le tettarelle Natural Response sono realizzate in silicone morbido.

Stessi prodotti, nuova navigazione

Stessi prodotti, nuova navigazione

Siamo passati a un sistema di navigazione del flusso basato sul ritmo. Inizia con la tettarella in dotazione con il biberon. Prova un flusso più basso se il latte fuoriesce dalla bocca del bambino o se il bambino ha problemi di deglutizione. Prova un flusso maggiore se il bambino gioca con la tettarella invece di poppare o non sembra soddisfatto. Nel corso del presente aggiornamento potresti ricevere uno dei due tipi di confezione.

Specifiche tecniche

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5.0

su 5

14

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

18/05/2025

Italia

Italia

Ottimo Baby Gift Set

Ho avuto modo di testare i prodotti contenuti in questo set con il mio bimbo, da subito ha poppato con facilità grazie alla tettarella dalla forma naturale e anatomica in silicone molto morbida e con valvola anticolica. Infatti non ho riscontrato problemi di reflusso. Il latte scorre solo quando il bambino beve, quindi è anche anti-perdita. Inoltre a differenza di altri succhietti che sputa e non gradisce, questi li usa volentieri, rilassando e calmandosi.

Pro

Tettarella anatomica e antiperdite

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCD657/11 Giftset Biberon con valvola AirFree e Succhietti

Sì, consiglio questo prodotto

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09/05/2025

Italia

Italia

Consigliatissimo

Consiglio questo prodotto a tutte le mamme Ottimo qualità prezzo non fa passare l'aria così previene le coliche facile da usare

Pro

Tutto perfetto

Contro

Nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCD657/11 Giftset Biberon con valvola AirFree e Succhietti

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08/05/2025

Italia

Italia

Il nostro biberon preferito

La confezione gift set Philips Avent Natural Response è una perfetta idea regalo, comprende due biberon da 260ml e due succhietti. Il biberon è realizzato con materiali di ottima qualità, senza BPA, ed è molto resistente. Ha un’impugnatura ergonomica che permette anche al bambino una presa facile. Ma l’aspetto più importante, che rende questo prodotto unico, è la presenza della valvola AirFree all’interno del biberon, progettata per una maggiore protezione contro coliche, gas e reflusso, infatti mantiene la tettarella piena di latte e non fa entrare l’aria che può causare dolore e fastidi al bambino. Ne ho provati tanti con valvole anti-colica ma questo è decisamente il migliore e la mia bimba non ha più problemi di aria nel pancino… ed io posso stare più tranquilla. Per evitare che entri l’aria basta seguire le istruzioni presenti nella scatola. Un altro aspetto fondamentale è che la tettarella Natural Response garantisce un flusso del latte come quello dell’allattamento naturale al seno materno, adattandosi al ritmo di suzione del bambino e lasciando uscire il latte solo nel momento in cui viene succhiato, aiutando così anche l’allattamento misto che comprende sia il seno che il biberon (come nel mio caso). La tettarella ha una forma ed una consistenza morbida e flessibile che simula quella del seno. E’ diventato il nostro biberon preferito. Anche i succhietti hanno una forma molto comoda, con ampi buchi per far passare più aria e lasciare la pelle asciutta. Sono stati subito accettati dalla mia bimba, senza problemi. Tutto consigliato al 100%.

Pro

La migliore valvola anti-colica e simulazione dell'allattamento al seno

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCD657/11 Giftset Biberon con valvola AirFree e Succhietti

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. La tettarella Natural Response rilascia il latte solo quando il bambino succhia. Il bambino può bere, deglutire e respirare seguendo il proprio ritmo naturale, come avviene per l'allattamento al seno