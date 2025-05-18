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4 biberon
Scovolino per biberon
Ciuccio Ultra soft
La tettarella Natural Response si adatta perfettamente al ritmo naturale di allattamento del tuo bimbo, rendendo più semplice combinare l'allattamento al seno e l'allattamento al biberon. La tettarella ha un'apertura unica che rilascia il latte solo quando il bambino comincia a succhiare. In questo modo, quando si ferma per deglutire e respirare, anche il flusso di latte si interrompe.
Ogni bambino si nutre in modo diverso e cresce seguendo il proprio ritmo. Abbiamo progettato un'ampia gamma di velocità del flusso per consentirti di trovare quella più adatta per il tuo bimbo e personalizzare il biberon. Tutte le tettarelle Natural Response sono realizzate in silicone morbido.
Siamo passati a un sistema di navigazione del flusso basato sul ritmo. Inizia con la tettarella in dotazione con il biberon. Prova un flusso più basso se il latte fuoriesce dalla bocca del bambino o se il bambino ha problemi di deglutizione. Prova un flusso maggiore se il bambino gioca con la tettarella invece di poppare o non sembra soddisfatto. Nel corso del presente aggiornamento potresti ricevere uno dei due tipi di confezione.
5.0
su 5
14
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
laele
18/05/2025
Italia
Parte della promozione
Ottimo Baby Gift Set
Ho avuto modo di testare i prodotti contenuti in questo set con il mio bimbo, da subito ha poppato con facilità grazie alla tettarella dalla forma naturale e anatomica in silicone molto morbida e con valvola anticolica. Infatti non ho riscontrato problemi di reflusso. Il latte scorre solo quando il bambino beve, quindi è anche anti-perdita. Inoltre a differenza di altri succhietti che sputa e non gradisce, questi li usa volentieri, rilassando e calmandosi.
Pro
Tettarella anatomica e antiperdite
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCD657/11 Giftset Biberon con valvola AirFree e Succhietti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCD657/11 Giftset Biberon con valvola AirFree e Succhietti
Lulù84@@
09/05/2025
Italia
Parte della promozione
Consigliatissimo
Consiglio questo prodotto a tutte le mamme Ottimo qualità prezzo non fa passare l'aria così previene le coliche facile da usare
Pro
Tutto perfetto
Contro
Nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCD657/11 Giftset Biberon con valvola AirFree e Succhietti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCD657/11 Giftset Biberon con valvola AirFree e Succhietti
SoniaAli
08/05/2025
Italia
Parte della promozione
Il nostro biberon preferito
La confezione gift set Philips Avent Natural Response è una perfetta idea regalo, comprende due biberon da 260ml e due succhietti. Il biberon è realizzato con materiali di ottima qualità, senza BPA, ed è molto resistente. Ha un’impugnatura ergonomica che permette anche al bambino una presa facile. Ma l’aspetto più importante, che rende questo prodotto unico, è la presenza della valvola AirFree all’interno del biberon, progettata per una maggiore protezione contro coliche, gas e reflusso, infatti mantiene la tettarella piena di latte e non fa entrare l’aria che può causare dolore e fastidi al bambino. Ne ho provati tanti con valvole anti-colica ma questo è decisamente il migliore e la mia bimba non ha più problemi di aria nel pancino… ed io posso stare più tranquilla. Per evitare che entri l’aria basta seguire le istruzioni presenti nella scatola. Un altro aspetto fondamentale è che la tettarella Natural Response garantisce un flusso del latte come quello dell’allattamento naturale al seno materno, adattandosi al ritmo di suzione del bambino e lasciando uscire il latte solo nel momento in cui viene succhiato, aiutando così anche l’allattamento misto che comprende sia il seno che il biberon (come nel mio caso). La tettarella ha una forma ed una consistenza morbida e flessibile che simula quella del seno. E’ diventato il nostro biberon preferito. Anche i succhietti hanno una forma molto comoda, con ampi buchi per far passare più aria e lasciare la pelle asciutta. Sono stati subito accettati dalla mia bimba, senza problemi. Tutto consigliato al 100%.
Pro
La migliore valvola anti-colica e simulazione dell'allattamento al seno
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCD657/11 Giftset Biberon con valvola AirFree e Succhietti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCD657/11 Giftset Biberon con valvola AirFree e Succhietti
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
La tettarella Natural Response rilascia il latte solo quando il bambino succhia. Il bambino può bere, deglutire e respirare seguendo il proprio ritmo naturale, come avviene per l'allattamento al seno