La confezione gift set Philips Avent Natural Response è una perfetta idea regalo, comprende due biberon da 260ml e due succhietti. Il biberon è realizzato con materiali di ottima qualità, senza BPA, ed è molto resistente. Ha un’impugnatura ergonomica che permette anche al bambino una presa facile. Ma l’aspetto più importante, che rende questo prodotto unico, è la presenza della valvola AirFree all’interno del biberon, progettata per una maggiore protezione contro coliche, gas e reflusso, infatti mantiene la tettarella piena di latte e non fa entrare l’aria che può causare dolore e fastidi al bambino. Ne ho provati tanti con valvole anti-colica ma questo è decisamente il migliore e la mia bimba non ha più problemi di aria nel pancino… ed io posso stare più tranquilla. Per evitare che entri l’aria basta seguire le istruzioni presenti nella scatola. Un altro aspetto fondamentale è che la tettarella Natural Response garantisce un flusso del latte come quello dell’allattamento naturale al seno materno, adattandosi al ritmo di suzione del bambino e lasciando uscire il latte solo nel momento in cui viene succhiato, aiutando così anche l’allattamento misto che comprende sia il seno che il biberon (come nel mio caso). La tettarella ha una forma ed una consistenza morbida e flessibile che simula quella del seno. E’ diventato il nostro biberon preferito. Anche i succhietti hanno una forma molto comoda, con ampi buchi per far passare più aria e lasciare la pelle asciutta. Sono stati subito accettati dalla mia bimba, senza problemi. Tutto consigliato al 100%.