Perchè usare gli spazzolini elettrici Philips Sonicare For Kids?

Un corretto programma di igiene orale è la chiave per la futura salute orale del tuo bambino. Philips Sonicare For Kids è uno spazzolino elettrico pensato per i bimbi dai 3 anni in su, per aiutarli ad acquisire una sana abitudine di igiene orale.

Lo spazzolino, connettendosi con l’app dedicata, aiuta i bambini ad apprendere l'importanza dell'igiene orale attraverso un gioco. Seguendo le istruzioni di Sparkly, il simpatico animaletto viola, i bambini imparano a utilizzare lo spazzolino più a lungo e nel modo corretto, il tutto divertendosi!

Lo spazzolino elettrico è adatto per bambini così piccoli?

Philips Sonicare For Kids è progettato per consentire ai bimbi dai 3 anni in su una pulizia profonda e al tempo stesso delicata e sicura, grazie alla tecnologia sonica e alle testine For Kids, dotate di rivestimento in gomma morbida e setole morbide.

Due diverse modalità di pulizia per offrire l’esperienza più adatta alle diverse fasce età: una modalità più delicata per i bambini più piccoli e una modalità più intensa per quelli più grandi. Si può scegliere poi tra due diverse testine incluse: Mini, ideali per bimbi dai 3 ai 6 anni, e Standard, dai 7 anni in su.