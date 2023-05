Bellezza femminile

Bellezza: tante definizioni e nessuno veramente capace di dire cosa sia! Di una cosa però siamo certi, occorrono strumenti veramente efficaci per ottenere un risultato all’altezza delle aspettative. Per questo ogni giorno in Philips, lavoriamo fianco a fianco a designer, medici ed ingegneri per creare prodotti che affrontino I soliti, vecchi problemi attraverso nuove e brillanti soluzioni! Convinti del fatto che “tecnologia” e “bellezza” non siano solo parole, ma l’essenza della nostra natura.