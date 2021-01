I trattamenti professionali IPL sono utilizzati da 25 anni e nel corso delle ricerche non sono stati riscontrati l'insorgenza di cancro della pelle o problemi di fertilità. Finora non si sono registrati danni o effetti collaterali gravi provocati da un'esposizione prolungata ai dispositivi per la rimozione dei peli che emettono luce. La tecnologia IPL di Philips Lumea deriva da quella utilizzata nei centri estetici professionali. Noi di Philips abbiamo adattato tale tecnologia per garantire un uso domestico sicuro ed efficace. Philips Lumea è stato sviluppato in collaborazione con dermatologi esperti e testato su oltre 2000 donne. È conforme a tutti i regolamenti in materia di sicurezza relativi all'uso di apparecchi domestici. Come per qualsiasi prodotto cosmetico, è importante utilizzare il dispositivo seguendo il manuale utente.

Il sistema di sicurezza di Lumea assicura il rilascio degli impulsi di luce solo quando il dispositivo è a pieno contatto con la pelle. Il filtro integrato UV fa sì che la luce interessi solo i peli e non la pelle. Se la tua pelle è troppo scura il sensore della tonalità della pelle interrompe l'emissione di impulsi. Ti consigliamo di utilizzare il sistema Lumea in una stanza ben illuminata per ridurre la luminosità percepita del flash. Effetti collaterali e complicazioni, anche se possibili, sono molto rari se utilizzi Lumea seguendo le istruzioni e le precauzioni indicate nel manuale utente.