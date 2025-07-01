Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Lumea è dotato di vari accessori, ciascuno dei quali è stato progettato per essere utilizzato su una particolare zona del corpo. Non utilizzare gli accessori in zone diverse da quelle previste. Consultare il manuale dell'utente per verificare quali accessori sono forniti con lo specifico modello Lumea.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BRI953/02, SC1997/00, BRI951/01. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
Perché Philips Lumea si riscalda con l'utilizzo?
Perché è necessario rimuovere i peli prima del trattamento con Philips Lumea?
È possibile utilizzare le funzionalità SkinAI dell'app Philips Lumea su più dispositivi mobili?
Perché l'Analizzatore di peli corporei dell'app Lumea non registra i peli?
È possibile utilizzare Philips Lumea in gravidanza o durante l'allattamento?
Quali sono le differenze fra i vari accessori di Philips Lumea?
L'utilizzo di Philips Lumea è associato ad effetti collaterali?
Con quale frequenza si deve utilizzare Philips Lumea?
Il flash di Philips Lumea è sicuro per gli occhi?
È possibile utilizzare Philips Lumea nell'area bikini?
Philips Lumea è indicato per tutti i toni della pelle e tutti i colori dei peli del corpo?
È possibile ottenere risultati migliori utilizzando Philips Lumea più frequentemente?
Philips Lumea può essere usato anche dagli uomini?
Come prepararsi al trattamento con Philips Lumea?
A che età è possibile utilizzare Philips Lumea?
Come individuare l'intensità luminosa adatta di Philips Lumea?
In che modo deve essere pulito Philips Lumea?
Perché sul vetro di Philips Lumea è presente una bolla d'aria?
Perché nell'accessorio di Philips Lumea non è presente un vetro?
In che modo ottenere i risultati sperati con Philips Lumea?