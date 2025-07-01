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Quali sono le differenze fra i vari accessori di Philips Lumea?

Lumea è dotato di vari accessori, ciascuno dei quali è stato progettato per essere utilizzato su una particolare zona del corpo. Non utilizzare gli accessori in zone diverse da quelle previste. Consultare il manuale dell'utente per verificare quali accessori sono forniti con lo specifico modello Lumea. 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BRI953/02, SC1997/00, BRI951/01. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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