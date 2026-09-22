Philips Monitor

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Garanzia di 2 anni
Per il gaming
Questo monitor ti offre una connettività ultraveloce.
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Progettato con tutto ciò di cui hai bisogno per uno spazio di lavoro remoto collaborativo.
Innovazione in ogni pixel
Cosa rende diversi i monitor Philips?
I monitor Philips offrono immagini vivide, funzionalità intelligenti e un design elegante, perfetti per il lavoro o per la casa. Goditi prestazioni elevate, facilità d’uso e immagini nitidissime ogni giorno.
I monitor Philips soddisfano le esigenze dei professionisti dinamici e versatili di oggi con un’ampia gamma di soluzioni innovative progettate per massimizzare la produttività, offrire immagini realistiche, migliorare il benessere e tutelare l’ambiente.
La gamma di monitor Philips per uso domestico offre agli utenti una scelta ricca e variegata di display ispirati agli stili di vita dinamici e diversificati di oggi.
Evnia è innovativa e orientata al futuro. Il nostro approccio pionieristico e inclusivo mira a creare un’atmosfera moderna nel mondo del gaming, valorizzando al contempo l’esperienza del marchio Philips.
Ottimizzati per le PMI. Progettati per il successo. In Philips Monitors comprendiamo le esigenze uniche delle PMI.
TCO Certified Edge
Scegli i monitor Philips certificati TCO Certified per innovazione, prestazioni e sostenibilità. Progettati per chi tiene alla qualità e a un minore impatto ambientale.
Il monitor Philips per videoconferenze offre una soluzione all-in-one semplice e completa per le videochiamate, con webcam, microfono e altoparlanti integrati per un’esperienza audio e video completa.
Scopri la praticità di un unico cavo che semplifica la configurazione e migliora la produttività con i monitor Philips USB-C con docking. Con un solo cavo puoi prolungare l’autonomia del laptop, senza bisogno di alimentatori aggiuntivi.
Scopri colori vividi e realistici, neri perfetti e immagini sempre fluide con i monitor Philips OLED e QD-OLED, progettati per offrire una qualità visiva eccezionale e un’esperienza di visione coinvolgente.
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