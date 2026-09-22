Philips Monitor

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Per il gaming

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Monitor da gaming QD OLED
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Per l'esperienza

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Per la produttività

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Progettato con tutto ciò di cui hai bisogno per uno spazio di lavoro remoto collaborativo.

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Cosa rende diversi i monitor Philips?

Innovazione in ogni pixel

Cosa rende diversi i monitor Philips?

I monitor Philips offrono immagini vivide, funzionalità intelligenti e un design elegante, perfetti per il lavoro o per la casa. Goditi prestazioni elevate, facilità d’uso e immagini nitidissime ogni giorno.

Le nostre categorie principali

Uso professionale

I monitor Philips soddisfano le esigenze dei professionisti dinamici e versatili di oggi con un’ampia gamma di soluzioni innovative progettate per massimizzare la produttività, offrire immagini realistiche, migliorare il benessere e tutelare l’ambiente.

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Uso domestico

Uso domestico

La gamma di monitor Philips per uso domestico offre agli utenti una scelta ricca e variegata di display ispirati agli stili di vita dinamici e diversificati di oggi.

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Collezione Gaming

Evnia è innovativa e orientata al futuro. Il nostro approccio pionieristico e inclusivo mira a creare un’atmosfera moderna nel mondo del gaming, valorizzando al contempo l’esperienza del marchio Philips.

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Monitor

Perché scegliere i monitor Philips per le PMI?

Ottimizzati per le PMI. Progettati per il successo. In Philips Monitors comprendiamo le esigenze uniche delle PMI.

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TCO Certified Edge

Impegno per l’ambiente

Scegli i monitor Philips certificati TCO Certified per innovazione, prestazioni e sostenibilità. Progettati per chi tiene alla qualità e a un minore impatto ambientale.

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Videoconferenze

Il monitor Philips per videoconferenze offre una soluzione all-in-one semplice e completa per le videochiamate, con webcam, microfono e altoparlanti integrati per un’esperienza audio e video completa.

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Videoconferenze
Soluzioni docking

Soluzioni docking

Scopri la praticità di un unico cavo che semplifica la configurazione e migliora la produttività con i monitor Philips USB-C con docking. Con un solo cavo puoi prolungare l’autonomia del laptop, senza bisogno di alimentatori aggiuntivi.

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OLED/QD-OLED

Scopri colori vividi e realistici, neri perfetti e immagini sempre fluide con i monitor Philips OLED e QD-OLED, progettati per offrire una qualità visiva eccezionale e un’esperienza di visione coinvolgente.

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