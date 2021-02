Combinazione (tastiera e mouse)

Design minimalista. Ergonomia. Per qualsiasi utilizzo.



Le nostre combinazioni di tastiera e mouse sono perfette per chi desidera prima di tutto ergonomia e comfort, uniti a un design minimalista adatto a ogni esigenza. Non devi fare altro che scegliere tra combinazioni con cavo o wireless: otterrai sempre qualità e un'esperienza utente eccellente.