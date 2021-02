Cuffie per giochi

Peso minimo. Massimo comfort. Immersione totale.



Per giochi su console o PC* e per un utilizzo prolungato, le cuffie più comode e leggere con un'ottima qualità audio. Grazie al suono ricco, dinamico e nitido e alle funzionalità di isolamento, offrono un'esperienza di gioco più coinvolgente.



*In base al connettore delle cuffie.