Politica sulla privacy

Philips Electronics Nederland B.V., Boschdijk 525, 5621JG, Eindhoven, the Netherlands e/o le sue società affiliate o consociate ("Philips", "nostro/a/i/e" o "noi") desiderano che gli utenti conoscano le nostre modalità di raccolta, utilizzo e divulgazione dei Dati personali. Lo scopo della presente Informativa sulla privacy è quello di aiutare gli utenti a comprendere le nostre procedure in materia di privacy, inclusi quali Dati personali raccogliamo, perché li raccogliamo, come li utilizziamo e come proteggiamo tali dati e i diritti individuali degli utenti.