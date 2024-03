Philips LatteGo 5500  

Il sistema del latte più veloce da pulire di sempre*. Dotato di solo due componenti e senza tubi, il nostro sistema del latte può essere pulito in meno di 10 secondi sotto l'acqua corrente o essere inserito in lavastoviglie. *In base a test su consumatori in Germania per confrontare macchine da caffè leader azionabili con un solo tocco (caffè + latte) completamente automatiche (2023)