Distributore automatico di crocchette con Telecamera​

24 ore su 24, sempre a portata di mano, ovunque. Il distributore automatico di crocchette con telecamera garantisce alimenti freschi ad ogni boccone ed è progettato con la tecnologia anti-intasamento affinché il tuo gatto non perda il tuo gatto non perda mai un pasto. Puoi pianificare in anticipo gli orari dei pasti del tuo gatto con la nostra programmazione sull’app, in modo da garantire la giusta porzione di cibo ogni volta. Puoi rimanere connesso anche quando sei lontano grazie alla videocamera HD e all'audio bidirezionale. Il distributore automatico di crocchette è dotato di un’ampia ciotola in acciaio inossidabile, lavabile in lavastoviglie e altre parti facili da risciacquare per la massima igiene.