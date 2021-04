Leggero e con comoda impugnatura

Il ferro generatore di vapore è estremamente leggero e comodo da usare. Scorre facilmente sopra i capi, rimuove anche le pieghe più ostinate in pochissimo tempo e riduce lo stress sui polsi. Inoltre, rende la stiratura in verticale molto semplice ed efficace, consentendoti di eliminare in modo pratico e veloce le pieghe sui capi delicati, come le camicie in seta, i vestiti, le giacche e persino gli abiti difficili da stirare, come quelli con paillettes, decorazioni, bottoni e così via.