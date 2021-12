Vediamo prima come agiscono i virus per poi parlare della funzione di un purificatore d'aria. I virus non sono in grado di replicarsi da soli. Sono parassiti intracellulari, il che significa che possono replicarsi solo dopo aver infettato altre cellule ospiti.L'uso di uno speciale purificatore d'aria per virus può aiutare a filtrare le malattie virali che circolano nell'aria di casa tua, impedendo ai virus di replicarsi e a te di respirarli.I virus sono costituiti da una o più molecole e possono essere racchiusi in un involucro proteico. Gli scienziati hanno scoperto che le dimensioni del diametro tendono a variare da 20 a 250-400 nanometri.Il purificatore d'aria 3000i Series è in grado di rimuovere i virus fino al 99,9% e le particelle ultrafini fino a 0,003 micron (ovvero 3 nanometri!). Quindi, questo apparato è ideale come purificatore d'aria per virus.