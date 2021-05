Impostazioni 2 in 1 e solo purificatore con modalità automatica e manuale

Passa dalla modalità 2 in 1 a quella solo purificatore con la semplice pressione di un pulsante. In modalità automatica, i sensori scelgono in modo intelligente la velocità giusta per la tua casa. Utilizza il purificatore in una delle modalità automatiche (Generale o Allergeni), in modalità Sleep oppure scegli tra 4 livelli di velocità: Velocità 1, 2, 3 e Turbo, per avere il pieno controllo del flusso d'aria e del livello di rumorosità.