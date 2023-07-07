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Filtro di umidificazione originale per Serie 2000i
Il filtro di umidificazione originale di Philips si adatta perfettamente al tuo apparecchio, garantendo prestazioni sempre elevate. Sfrutta la tecnologia NanoCloud per rilasciare particelle invisibili, umidificando l'aria e riducendo la diffusione dei batteri del 99% (1)
Compatibile con Serie 2000i
Contenuto della confezione: 1 filtro
Durata fino a 6 mesi
Filtro originale Philips
Filtri sostitutivi per purificatore d'aria e umidificatore 2 in 1 Philips Serie 2000i: AC2721, AC2726, AC2729. Il modello del purificatore d'aria è indicato sul lato inferiore del dispositivo.
I filtri garantiscono prestazioni ottimali fino a 6 mesi (1), riducendo problemi e costi.
Il filtro originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo apparecchio. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre il filtro Philips originale.
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3.6
su 5
5
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Mel L
07/07/2023
Deutschland
Mittelachse hat Gewinde
Die Mittelachse ist verschraubt. Rechts und links festhalten und aufschrauben. Das Gehäuse des Filters ist geklippst. Hier benötigt man etwas Fingerfertigkeit, um einerseits den Klips herunter zu drücken und die zwei Gehäusehälften auseinander zu drücken.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement
allthumps
14/01/2021
Suomi
Helppo kostutuslevy
Kerrassaan helppo puhdistaa ja kestää pitkään. Vaihtolevykään ei mannaa maksa
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY2425/30 Kostutuslevy
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY2425/30 Kostutuslevy
Rocco270713
29/07/2020
Deutschland
Super
Hallo, Bin mit dem Produkt sehr zufrieden. Einfache Reinigung, einfache Handhabung und leicht zu wechseln. Die schlechte Bewertung von der ersten Rezension kann ich nicht verstehen. Kleiner Tipp zum Austausch des Filterrads. Einfach die vier Clips lösen und die obere Abdeckung abnehmen. Für die Achse braucht man kein Werkzeug, geschweige denn Spezialwerkzeug. Diese ist in sich geschraubt. Einfach eine Seite fest halten und die andere Seite auf drehen.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement
(1) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.
(2) Rispetto ai moduli umidificatore a ultrasuoni standard che non contengono una tecnologia aggiuntiva per ridurre la diffusione dei batteri, secondo i test effettuati da un laboratorio indipendente.