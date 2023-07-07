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  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425

Purificatore e umidificatore 2in1 2000iFiltro di umidificazione

FY2425/30

3.6

| (5) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Filtro di umidificazione originale per Serie 2000i

Il filtro di umidificazione originale di Philips si adatta perfettamente al tuo apparecchio, garantendo prestazioni sempre elevate. Sfrutta la tecnologia NanoCloud per rilasciare particelle invisibili, umidificando l'aria e riducendo la diffusione dei batteri del 99% (1)

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Prodotti compatibili

Serie 2000i

Serie 2000i
Purificatore e umidificatore d'aria

AC2729/10R1

Tecnologia NanoCloud con umidificazione all'insegna dell'igiene

Filtro di umidificazione originale per Serie 2000i

  • Compatibile con Serie 2000i

  • Contenuto della confezione: 1 filtro

  • Durata fino a 6 mesi

  • Filtro originale Philips

Compatibile con Philips Serie 2in1 2000i

Compatibile con Philips Serie 2in1 2000i

Filtri sostitutivi per purificatore d'aria e umidificatore 2 in 1 Philips Serie 2000i: AC2721, AC2726, AC2729. Il modello del purificatore d'aria è indicato sul lato inferiore del dispositivo.

Lunga durata fino a 6 mesi

Lunga durata fino a 6 mesi

I filtri garantiscono prestazioni ottimali fino a 6 mesi (1), riducendo problemi e costi.

Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

Il filtro originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo apparecchio. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre il filtro Philips originale.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.6

su 5

5

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3

07/07/2023

Deutschland

Deutschland

Mittelachse hat Gewinde

Die Mittelachse ist verschraubt. Rechts und links festhalten und aufschrauben. Das Gehäuse des Filters ist geklippst. Hier benötigt man etwas Fingerfertigkeit, um einerseits den Klips herunter zu drücken und die zwei Gehäusehälften auseinander zu drücken.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement

14/01/2021

Suomi

Suomi

Helppo kostutuslevy

Kerrassaan helppo puhdistaa ja kestää pitkään. Vaihtolevykään ei mannaa maksa

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY2425/30 Kostutuslevy

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY2425/30 Kostutuslevy

29/07/2020

Deutschland

Deutschland

Super

Hallo, Bin mit dem Produkt sehr zufrieden. Einfache Reinigung, einfache Handhabung und leicht zu wechseln. Die schlechte Bewertung von der ersten Rezension kann ich nicht verstehen. Kleiner Tipp zum Austausch des Filterrads. Einfach die vier Clips lösen und die obere Abdeckung abnehmen. Für die Achse braucht man kein Werkzeug, geschweige denn Spezialwerkzeug. Diese ist in sich geschraubt. Einfach eine Seite fest halten und die andere Seite auf drehen.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement

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Esclusioni di responsabilità

  1. (1) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.

  2. (2) Rispetto ai moduli umidificatore a ultrasuoni standard che non contengono una tecnologia aggiuntiva per ridurre la diffusione dei batteri, secondo i test effettuati da un laboratorio indipendente.