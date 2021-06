Avviso di protezione aria sana per la sostituzione dello stoppino

L'avviso di protezione aria sana ti avvisa subito quando è il momento di sostituire lo stoppino. Se lo stoppino non viene subito sostituito, l'apparecchio si spegne per evitare di continuare a funzionare a vuoto. Lo stoppino girevole non si immerge mai nell'acqua, cessa di ruotare quando è fuori dall'acqua o raggiunge il livello di umidità preimpostato, mentre la ventola continua a funzionare in modalità purificatore prosciugando lo stoppino. Così avrai la certezza di respirare aria sempre sana.