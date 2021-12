Consigli e trucchi per l'allergia al pelo del cane e del gatto: come alleviare le allergie agli animali domestici



soffri di un’allergia al pelo del cane o di gatto oppure in caso di qualsiasi altro tipo di allergia agli animali, dovrai combattere contro il naso che cola e gli innumerevoli starnuti! Per fortuna, ci sono diversi modi per contrastare i sintomi di allergia al pelo. In questa guida, te ne mostreremo tre, oltre a consigliarti dei rimedi casalinghi per le allergie agli animali domestici, come limitare la diffusione di peli per alleviare l'allergia al pelo degli animali e prevenire le allergie agli animali.